Publicado el Jueves, 19 Diciembre, 2019 - 07:01 (GMT-4)

El cantante de música urbana El Chulo se encuentra más enfocado que nunca en su carrera musical y a cada rato sorprende a sus seguidores con estrenos musicales a través de su canal de YouTube.

Abel Díaz Rodríguez, nombre real del reguetonero, ha elegido este jueves para deleitar a sus fanáticos con un nuevo sencillo llamado La Diabla. Según expresa el propio El Chulo en la letra, el tema está basado en una historia real y que cuenta la historia de amor de una bailarina de gogó y un joven.

"Atención a todos mis fanáticos, dale para mi canal de YouTube que ya salió este súper tema La diabla producido por Dj Conds y Raydel Music. Seguimos pegaos coño", fueron las palabras que dieron el pistoletazo de salida a la canción.

La Diabla ha sido presentada a través de un videoclip musical dirigido por el realizador cubano Adrián Sánchez Ávila en el que participa el intérprete y el deejay y productor cubano Dj Conds. En el audiovisual de su puede ver a El Chulo moviéndose en varias escenas que fueron tomadas dentro de un estudio de grabación.

Entre los lanzamientos que ha protagonizado el reguetonero en las últimas semanas se encuentran Murder on my mind, Mala, Bloqueado 2 y No me digas junto al también cantante urbano Yakarta, entre otras.