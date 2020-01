Publicado el Viernes, 17 Enero, 2020 - 09:20 (GMT-4)

El cantante estadounidense de origen cubano Pitbull ha estrenado el videoclip del sencillo Further Up (Na, Na, Na, Na, Na). "Mister 305", quien es un maestro en el tema de las colaboraciones musicales, ha optado en esta ocasión por unirse a Static & Ben El, un popular dúo natural de Israel.

En el videoclip, una creación del director Roman Buchatsky, participan los tres intérpretes acompañados de varias modelos y bailarinas que se contonean alrededor de los artistas. A tan solo unos días de presentado en YouTube, el material audiovisual cuenta con más de siete millones de reproducciones.

La canción Further Up (Na, Na, Na, Na, Na), por su parte, es una versión que hace alusión al éxito musical Here Comes the Hotstepper del cantante jamaicano de música reggae Ini Kamoze y el cual, curiosamente, también rescataron hace poco los famosos reguetoneros latinos Nicky Jam y Daddy Yankee.

Los cantantes urbanos, quienes un día formaron el popular dúo Los Cangris, estrenaron recientemente su remix del sencillo bajo el nombre de Muévelo a través de un videoclip que se ha convertido en una de las últimas sensaciones de las plataformas digitales con más de 39 millones de visualizaciones.

¿Y tú qué versión prefieres?, ¿la de Pitbull y Static & Ben El, la de Nicky Jam y Daddy Yankee o simplemente la original de Ini Kamoze?