Publicado el Miércoles, 8 Enero, 2020 - 06:00 (GMT-4)

¡Se acabó la espera! Daddy Yankee y Nicky Jam, quienes un día formaron el popular dúo Los Cangris, han vuelto a unir fuerzas en un tema musical que promete no parar de sonar los próximos meses.

Bajo el título de Muévelo, los dos artistas han recuperado los ritmos del éxito musical de Here Comes the Hotstepper de Ini Kamoze y le han puesto su toque personal a la pista para convertirla en todo un hit de las plataformas digitales.

El tema ha venido acompañado de un vídeo musical dirigido por Marlon P en el que vemos como los dos reguetoneros se unen para enfrentar a policía que pretende censurar la música. Y a base de baile y sus ritmos combaten contra ellos. ¿Ganarán la batalla?

Esta nueva unión entre los dos artistas se produce después de que en los años 2000 formasen el dúo musical Los Cangris, una de las agrupaciones más importantes en la historia del reguetón. Entre las muchas canciones que popularizaron están En La Cama, Guayando o Dónde están las gatas.

Su separación llegó después de que los problemas de adicción de Nicky Jam afectasen a su relación profesional y personal, y finalmente decidieron continuar con sus carreras por separado. Desde entonces, ambos han colaborado en otras canciones como Bella y Sensual de Romeo Santos después de que se reconciliasen años después.

Muévelo ha creado gran expectación entre los amantes del género urbano, que después de años han visto como los dos cantantes han triunfando por separado y en la actualidad han vuelto a trabajar juntos en este nuevo himno para el mundo del reguetón.

¿Qué te parece lo nuevo de Los Cangris?