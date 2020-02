Publicado el Jueves, 13 Febrero, 2020 - 06:51 (GMT-4)

Después de varios días de promoción a través de las redes sociales, finalmente la cantante cubana Camila Cabello estrenó en su canal de YouTube el videoclip de su sencillo My oh my.

Tanto en la canción como en el material, la intérprete colabora con el rapero estadounidense Dababy, quien junto a ella se convierte en el protagonista de la historia que narra el clip.

Como la mayoría de sus producciones audiovisuales, My oh my cuenta con una elaborada producción cinematográfica. Esta vez, la artista ha vuelto a hacer referencia al estilo vintage con la utilización de escenografías, gamas de colores en blanco y negro y vestuarios que te transportan al más puro estilo años 60 de Hollywood.

Dababy y Camila Cabello interpretan a lo largo del material la historia de amor entre una cantante y un director de cine. La intérprete va reproduciendo diferentes escenas de películas y encarnado varios famosos personajes, como el de Marilyn Monroe.

También podemos ver como la cubana hace especial referencia al final del videoclip a la popular película de acción y suspenso Kill Bill, protagonizada por la actriz Uma Thurman y dirigida por el famoso director de cine Quentin Tarantino.

My oh my es una de las canciones que forman parte de su último álbum de estudio llamado Romance y el cual incluye además otros hits de la artista como Living Proof, Liar o Señorita, junto a su pareja Shawn Mendes.