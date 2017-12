"A mí no me gusta la política": Cubanos opinan sobre la prolongación del mandato de Raúl

Raúl Castro ha anunciado esta semana en el Parlamento cubano que prolongará su mandato dos meses, hasta el 19 de abril de 2018. Cubanet ha salido a tomarle el pulso a las calles de La Habana para saber qué opinan los cubanos, pero ha comprobado que la mayoría o no se ha enterado o no quiere mojarse. "Qué le importa una raya más al tigre".

Castro explicó que la ampliación de su mandato se debe a que, tras el paso del huracán Irma, tuvo que retrasarse el inicio de las elecciones a las Asambleas municipales y esto ha obligado a reajustar todo el calendario electoral. Asimismo se reafirmó en su compromiso de que en 2018 habrá otro presidente en Cuba.

"No sé nada de eso, mi amor. Yo estoy frito por esa parte", contesta un joven a la pregunta de Cubanet sobre a qué cree que se deba que Raúl Castro retrase el traspaso de la Presidencia del Gobierno.

Uno de os hombres sí explica los motivos de la ampliación de la legislatura. "Se debe a los problemas políticos que tienen ellos. Ahora alargó la cosa porque le gusta el puesto", señala.

"No tengo idea. Él sabrá por qué lo hace", contesta otro de los entrevistados.

"¿Dos meses más? Qué pena, no sé decirle ahora". Y este tipo de respuesta se repiten: "Yo de política no sé mucho" o "No tengo información de eso" o "Me entero ahora con usted".

Otros se mojan un poquito más: "A lo mejor está cansado de ser presidente y quiere cambiar las cosas", pero ahí termina su argumento.

También están los que prometen contestar con sinceridad: "A mí la política no me gusta". Ésta es la respuesta más recurrente.