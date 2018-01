Humorista publica vídeos de las entregas de ayuda que Álvaro Torres envió a personas necesitadas en Cuba

Hace unos meses, el cantante salvadoreño Álvaro Torres anunciaba que destinaría el valor de 100 boletos de sus conciertos para las víctimas del huracán Irma en Cuba.

Al artista -quien se ha declarado un cubano adoptado emocional y sentimentalmente- le conmovieron las historias de algunos casos necesitados de atención en Cuba.

El humorista cubano Erich Concepción sería el encargado de hacer entrega de las ayudas.

"Llegar al corazón de la gente que sufre es hacer Patria" declaró Erich cuando empezó a llevar las ayudas.

Dos niños con degeneración cerebral congénita o un hombre que perdió sus piernas tras un accidente fueron algunos de los que recibieron los donativos solidarios.

Hasta Jaimanitas, fuertemente afectado por Irma, también llegó Erich también con su encomienda.

"Señores Cuba los necesita", comenta Concepción, quien ha pedido desde su propio perfil en las redes colaboración ciudadana para hacer este tipo más extensiva a más personas.

Aunque ya han pasado varios meses de que Erich estuvo en Cuba entregando esas ayudas, el humorista ha subido hace unas horas algunos vídeos íntegros de los momentos, en respuesta a quienes han criticado que hiciese públicas sus acciones solidarias.

"Es de hipócritas decir que la caridad no se hace pública, cuando son ustedes quienes dicen que no se puede ayudar a Cuba" les dice a los "rabiosos y retorcidos, hablan de mis acciones, como un intento de darme glorias y me intentan enseñar que la caridad no se hace pública".