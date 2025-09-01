Meteorólogo cubano advierte: Septiembre es el mes más peligroso de la temporada ciclónica

Vídeos relacionados:

El meteorólogo cubano Christian Jesús Muñiz Carrillo alertó este domingo que la temporada ciclónica entra en su fase más activa, ya que septiembre es, históricamente, el mes en que ocurre el pico de formación de huracanes en el Atlántico.

Según explicó en una publicación en Facebook, entre 1950 y 2023 se han registrado nueve huracanes que tocaron tierra en Cuba durante el mes de septiembre.

Captura Facebook / Christian Jesús Muñiz Carrillo

Estos fueron: Easy (1950), Hilda (1955), Ella (1958), Inez (1966), Georges (1998), Isidore (2002), Ike (2008), Irma (2017) e Ian (2022). Irma ostenta el récord de ser el único huracán categoría 5 en impactar la isla con tal intensidad.

El huracán Ella ha sido el más temprano, llegando el 1 de septiembre, mientras que el más tardío fue Inez, el 30 del mismo mes.

Ike e Irma coincidieron en tocar tierra el 7 de septiembre en horarios casi idénticos, cerca de las 9:00 y 10:00 p.m., respectivamente, recordó el especialista.

También en Facebook, el comunicador del tiempo Frank Fernández Castañeda recordó que durante los primeros 20 días de septiembre se produce el máximo climatológico de la temporada.

Captura Facebook / Frank Fernández Castañeda

Basado en registros desde 1851 hasta 2024, destacó que en los primeros 10 días de septiembre se han formado 264 ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico Norte.

Fernández señaló además que la formación de ciclones en este mes tiende a concentrarse en el Atlántico tropical occidental, el mar Caribe, el Golfo de México y el Atlántico central y occidental.

Por su parte, el meteorólogo Henry Delgado Manzor recordó en Facebook el paso del llamado “Ciclón del 33” por la ciudad de Cárdenas, ocurrido un 1 de septiembre.

Captura Facebook / Henry Delgado Manzor

Aquel evento, considerado el más letal en la historia local, dejó marcada a la población, que aún conserva una boya marítima arrastrada por el mar hasta la plaza fundacional como símbolo de aquella tragedia.

Recientemente, el litoral de Gibara, en la provincia de Holguín, registró oleaje de más de 1,5 metros asociado al mar de leva provocado por el huracán Erin en su paso por el Atlántico.

