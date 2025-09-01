Meteorólogo cubano advierte: Septiembre es el mes más peligroso de la temporada ciclónica

Vídeos relacionados:
El meteorólogo cubano Christian Jesús Muñiz Carrillo alertó este domingo que la temporada ciclónica entra en su fase más activa, ya que septiembre es, históricamente, el mes en que ocurre el pico de formación de huracanes en el Atlántico.
Según explicó en una publicación en Facebook, entre 1950 y 2023 se han registrado nueve huracanes que tocaron tierra en Cuba durante el mes de septiembre.
Estos fueron: Easy (1950), Hilda (1955), Ella (1958), Inez (1966), Georges (1998), Isidore (2002), Ike (2008), Irma (2017) e Ian (2022). Irma ostenta el récord de ser el único huracán categoría 5 en impactar la isla con tal intensidad.
El huracán Ella ha sido el más temprano, llegando el 1 de septiembre, mientras que el más tardío fue Inez, el 30 del mismo mes.
Ike e Irma coincidieron en tocar tierra el 7 de septiembre en horarios casi idénticos, cerca de las 9:00 y 10:00 p.m., respectivamente, recordó el especialista.
También en Facebook, el comunicador del tiempo Frank Fernández Castañeda recordó que durante los primeros 20 días de septiembre se produce el máximo climatológico de la temporada.
Basado en registros desde 1851 hasta 2024, destacó que en los primeros 10 días de septiembre se han formado 264 ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico Norte.
Fernández señaló además que la formación de ciclones en este mes tiende a concentrarse en el Atlántico tropical occidental, el mar Caribe, el Golfo de México y el Atlántico central y occidental.
Por su parte, el meteorólogo Henry Delgado Manzor recordó en Facebook el paso del llamado “Ciclón del 33” por la ciudad de Cárdenas, ocurrido un 1 de septiembre.
Aquel evento, considerado el más letal en la historia local, dejó marcada a la población, que aún conserva una boya marítima arrastrada por el mar hasta la plaza fundacional como símbolo de aquella tragedia.
Recientemente, el litoral de Gibara, en la provincia de Holguín, registró oleaje de más de 1,5 metros asociado al mar de leva provocado por el huracán Erin en su paso por el Atlántico.
Preguntas frecuentes sobre la temporada ciclónica en Cuba
¿Por qué septiembre es considerado el mes más peligroso durante la temporada ciclónica en Cuba?
Septiembre es históricamente el mes con mayor actividad ciclónica en el Atlántico, lo que resulta en un aumento significativo en la formación de huracanes. Desde 1950 hasta 2023, se han registrado nueve huracanes que tocaron tierra en Cuba durante este mes, siendo Irma el más intenso al alcanzar la categoría 5.
¿Cuál es la probabilidad de que Cuba sea impactada por un huracán en la temporada ciclónica 2025?
Para la temporada ciclónica de 2025, hay un 50% de probabilidad de que Cuba sea impactada por un huracán. Esta cifra es superior al promedio histórico del país, que es del 35%. Además, hay un 70% de probabilidad de que al menos una tormenta tropical afecte la isla.
¿Qué medidas deben tomar los cubanos para prepararse ante la temporada ciclónica?
Es crucial que los cubanos se mantengan informados a través de fuentes oficiales como el Instituto de Meteorología de Cuba, y actualicen sus planes familiares de emergencia. También deben preparar suministros básicos, asegurar sus hogares y seguir las instrucciones de la Defensa Civil en caso de ser necesario.
¿Cómo afecta el cambio climático a la temporada ciclónica en Cuba?
El cambio climático contribuye a un aumento en la intensidad y frecuencia de los ciclones tropicales debido a temperaturas del mar más cálidas. Esto puede resultar en huracanes más potentes y destructivos, afectando severamente a las islas del Caribe, incluida Cuba.
¿Qué diferencias hay entre un huracán y una tormenta tropical?
La principal diferencia entre un huracán y una tormenta tropical es la velocidad de sus vientos. Una tormenta tropical tiene vientos sostenidos de 63 a 118 km/h, mientras que un huracán tiene vientos superiores a 119 km/h. Los huracanes pueden causar daños más severos debido a su mayor intensidad.
