Enorme huracán Erin amenaza con olas peligrosas toda la costa este de EE.UU.

El huracán Erin, actualmente categoría 2, continúa fortaleciéndose y ampliando su alcance en el Atlántico occidental, que provocará peligrosas marejadas aunque no tocará tierra estadounidense, según los especialistas.

De acuerdo con Local 10 News, actualmente se encuentra a unas 475 millas al este-sureste de Florida, con vientos máximos de 177 km/h (110 mph) que se extienden más de 160 kilómetros desde su centro, una amplitud pocas veces vista en el historial de la cuenca atlántica.

Aunque no impactará de lleno en territorio continental, los efectos de Erin ya se hacen sentir. En la red social X, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió que las peligrosas marejadas y corrientes de resaca afectarán a toda la costa este, desde Miami hasta Massachusetts, donde varias playas han sido cerradas de manera preventiva.

En Carolina del Norte, especialmente en los Outer Banks, se espera inundación moderada a severa con la marea alta del jueves, así como olas de hasta seis metros (20 pies) en la zona costera y erosión significativa de dunas y playas.

Un aviso de tormenta tropical está en vigor para la costa de Carolina del Norte al norte de Morehead City —incluidos los Outer Banks y las ensenadas de Pamlico y Albemarle—, así como para la costa atlántica de Virginia, incluyendo Virginia Beach. Bermudas, por su parte, permanece bajo vigilancia por posibles vientos con fuerza de tormenta en las próximas horas.

Erin, un huracán “extraordinario”

Según Local 10 News, varios meteorólogos subrayan que Erin es inusualmente grande y poderoso para un sistema tan cercano a EE.UU. Su presión central es más típica de un huracán categoría 4, aunque sus vientos corresponden a categoría 2.

En el registro satelital solo ciclones como María (2017), Irma (2017), Sandy (2012) o Igor (2010) mostraron características comparables. Además, boyas cercanas ya han reportado oleajes de hasta 12 metros (40 pies) mar adentro, con proyecciones de que algunos superen los 30 metros (100 pies) en alta mar.

Pese a la magnitud del fenómeno, EE.UU. se libra de un impacto directo catastrófico, aunque el evento quedará marcado como uno de los de mayor extensión y riesgo costero en décadas. Erin comenzará a acelerar hacia el Atlántico norte el viernes, pero sus efectos en el oleaje y la marejada ciclónica persistirán durante días a lo largo de la costa estadounidense.

