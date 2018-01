Una abuela venezolana emigra a los 87 años para comenzar "una nueva vida"

Se llama Norma Ruiz, tiene 87 años, y ha emigrado a México desde Venezuela para comenzar una nueva vida lejos de la crisis económica, pero también de sus hermanas y su pasado.

Al llegar, decidió que no quería ser una carga para los suyos. Pensó en hacer hallacas (tamal en hojas de plátano), pero su hija la disuadió porque es un producto que, además de llevar mucho trabajo, no se puede vender durante todo el año. Fue así como decidió elaborar sus propias salsas.

Su nieta contó su historia en Twitter y colgó una foto con "Las salsas de Norma" y comenzaron a lloverle los halagos, el cariño, la admiración y el apoyo. "Eso me conmovió muchísimo", cuenta en un vídeo publicado por Hispano Post.

Norma Ruiz confiesa lo bien que se ha adaptado a la vida de Ciudad México, pese a que, como todos los emigrantes, tiene sus altibajos. "Yo misma me asombro de lo bien que me he adaptado aquí y lo cómoda que me siento. Claro, tengo las nostalgias de todo lo que dejé atrás, pero eso va y viene. Normalmente me siento acompañada, protegida, cubierta..."

La abuela de Venezuela habla de los sentimientos encontrados que le asaltaron cuando se despidió del país en el que nació y vivió casi toda su vida. "Eso me golpeó duro. Los primeros días lloré mucho. Pero le aconsejo a la gente que en la vida hay que tomar decisiones. No puede ser todo el tiempo en la zona de confort. Hay dificultades, hay sube y bajas, hay cosas difíciles, pero hay que emprenderlas. ¿Qué se puede hacer?"