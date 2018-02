Actualidad, América Latina Cuba

El batey Pepito Tey, en Cumanayagua, en la provincia de Cienfuegos, es hoy un rincón perdido luego de que el central fuera destruido por decisión del Gobierno. Así lo explica un reporte de Cubanet, que entrevista a algunos de los ex trabajadores y vecinos del ingenio. "Ya había poco rendimiento de la caña y casi toda había que cortarla con macheteros. Hacían falta cerca de 2.000", dice Pedro Ávila.

Con el fin de la actividad industrial, desapareció el empleo en la zona y los servicios se redujeron al mínimo. Actualmente escasean los productos en el agro. "Aquí no viene una vianda. No viene nada. Encima de eso los mayores de aquí no pueden decir: voy a Cienfuegos a comprar nada, porque no hay guaguas", dice Raquel Fernández, vecina del batey.

Humberto Pérez, ex empleado, asegura que la vida del pueblo era el central. "Ya no es lo mismo. El entusiasmo ese que había cuando iba a empezar la zafra, el ajetreo del pueblo y los trabajadores, se acabó".

La mayoría de los que trabajaban en el central se han muerto. De los quedan, en torno a un 60%, según Mayra Barreto, son jubilados. Por eso no entiende, que la única cafetería del pueblo haya sido arrendada a un particular. "Si vendieran bocaditos ahí, yo no tengo 5,00 pesos para comprarlo. No los tengo. Tiene buenas ofertas, pero no hay salario aquí para eso", recalcó a Cubanet.

Sobre los problemas del transporte, Umara Gutiérrez, vecina del batey, asegura que ya le han transmitido las carencias al delegado (de la Asamblea del Poder Popular), pero éste ha contestado que cuando se rompe la guagua, no hay solución.

Migdalis Nápoles, una joven residente en el central, señala que la única forma de diversión que hay para los jóvenes es sentarse en los bancos a conversar. Los sábados ponen música, pero el resto de la semana "no hay más nada". Tienen que estudiar y ver televisión, asegura una adolescente a Palenque Visión.