Karla María Pérez González vio como el pasado mes de abril la vida le deparó un cambio inesperado tras ser expulsada de la Universidad de Villa Clara "Marta Abreu".

Su marcha del centro universitario de la Isla se produjo tras ser acusada de pertenecer al Movimiento Somos+ y tener un plan para "subvertir a los jóvenes".

La publicación El Estornudo entrevistó a esta estudiante, que en la actualidad vive en San José (Costa Rica) donde ha empezado, de nuevo; el primer año de la carrera de Periodismo.

La joven no oculta la añoranza por su Isla natal, aunque confiesa sus planes de regresar porque "no quiero que nadie me arrebate el derecho a estar en mi país".

Pérez González recordó cómo se produjo su marcha del citado centro universitario, al mismo tiempo que arremetió contra el movimiento opositor.

"Militaba en Somos + que tenía un blog en el que varios miembros escribíamos periódicamente. A finales de septiembre me sacaron del aula y me interrogaron durante 3 horas. Me dijeron 'tú tienes dos opciones: colaboras con nosotros o serás tratada como una criminal común'", aseguró.

"Se hizo un juicio sumario en el que fui tratada como una enemiga, mis padres no pudieron entrar al aula. Yo estaba en el centro, rodeada de mis compañeros de clase, de integrantes de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) que llevaban pulloveres y camisetas de Fidel", añadió a la hora de describir el arbitrario proceso.

"Somos + era un espejismo"

"No me arrepiento para nada de la experiencia en Somos +, aprendí mucho y me sirve para el futuro. Pero no volvería al activismo y en estos momentos no me siento identificada con ningún movimiento opositor", afirmó.

"Somos + nunca llegó a ser lo que se concibió desde un primer momento, era un espejismo. El proyecto se pospuso desde que empezó. Después me di cuenta de las malas prácticas, de la corrupción tanto del gobierno cubano como de la oposición", alertó al citado medio.

Sin embargo, esta joven cubana no pierde la esperanza de que algún día la mayor de las Antillas se convierta en un país donde tengan cabida todas las ideologías.