¿Quién no extraña ese momento en el que sales del aeropuerto y sientes el aire de Cuba?, se pregunta el YouTuber conocido como Ricky el Cubano, un joven nacido en Alemania pero que se siente 100% cubano.

Aunque no puede evitar su acento europeo, Ricky se siente más cubano que los que habitan en al archipiélago caribeño y procura hablar siempre con el argot más típico de la Isla.

“¿Quién no reconoce ese momento, esa llamada, donde el cubano no sabe si ponerse contento o ponerse triste por algo que está lejos y que uno extraña?”, dijo el joven en un conmovedor video publicado este domingo.

Según afirma en la publicación, si le preguntan qué significa Cuba para él, Ricky no se limita a responder “Cuba es todo”, sino que prefiere agradecer por “tener sangre cubana”. “Gracias a Dios por tener los ojos como un cubano los tiene”, expresó.

“¿Quién no extraña la comida cubana? Los mamoncillos, el mango. ¿Quién no extraña a la familia? Los primos, los hermanos, los abuelos (…) ¿Quién no extraña el pueblo cubano, la santería, las playas, el sol, las mujeres, el ron?”, agregó.

Amante del fútbol y del reguetón hecho en los barrios marginales de la Isla, este joven ha incursionado recientemente en el mundo de las redes sociales, acumulando hasta hoy más de 6 mil suscriptores en Youtube y más de 8 mil seguidores en su Instagram.

En estas plataformas, Ricky comparte con el mundo sus aventuras y experiencias en Alemania, donde vive con su mamá. “Hay muchos cubanos que están regados por el mundo como yo”, insiste en cada uno de sus videos.

“Cuba es única, nosotros somos únicos. Nosotros nacimos para ser luchadores, para ser fuertes y aguantar esta vida”, concluyó.