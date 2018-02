Estados Unidos, Sur de la Florida,

Una avioneta con el cartel “Marco Rubio y NRA, qué vergüenza” surcó el cielo al sur de la Florida este sábado, a tres días de la matanza que acabó con la vida de 17 personas en una escuela de Parkland, condado Broward.

El suceso fue recogido en video por la usuaria de Instagram Ellen Bowen, quien aclaró que la aeronave pasaba por segunda vez en la tarde de ayer sobre la ciudad de Miami Beach. Bowen acompañó el post con el mensaje: “Control de armas ahora”.

Esta iniciativa se une a las vallas móviles que circulan esta semana cerca de la oficina del senador republicano Marco Rubio en Doral, Florida, con las frases: "Masacre en la escuela ¿Y todavía sin control de armas? ¿Cómo es posible, Marco Rubio?".

Los carteles, colocados en camiones, tomaron prestada la idea de un largometraje nominado al Oscar, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", sobre una madre que alquila anuncios para llamar la atención sobre el asesinato no resuelto de su hija, explicó la cadena CNN.

Avaaz, un grupo de activistas al frente de una plataforma online, fue el promotor de la campaña dirigida a Rubio, que también se vio circulando por el centro de Miami y la localidad cubana de la Pequeña Habana.

"Florida tiene leyes de armas muy laxas, y Rubio, quien cuenta con el apoyo de la NRA, nunca ha intentado reformarlas", dijo a CNN Emma Ruby-Sachs, subdirectora de Avaaz. "El senador es uno de los mayores receptores de contribuciones de NRA y ha recibido una calificación A + de esa asociación", agregó.

Rubio declaró públicamente el jueves que las restricciones de armas no habrían impedido el tiroteo en la Marjory Stoneman Douglas High School. Posteriormente, se supo que el senador había recibido 3.3 millones de dólares por parte de la Asociación Nacional del Rifle desde el pasado mes de octubre, según un reporte del New York Times.