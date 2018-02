Estados Unidos, Sur de la Florida,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

(Yani Gil / Víctor Flores).- El rapero y productor cubano Bian Oscar Rodríguez Galá, conocido como El B, ha hablado con CiberCuba sobre los motivos que provocaron su separación de Los Aldeanos, el dúo que él mismo fundó junto a Aldo Roberto Rodríguez Baquero (Al2).

"Las personas que me conocen saben que yo siempre he estado solo. Siempre he andado solo y siempre he hecho mis cosas solo. Se rompió la relación de trabajo y cada quien por su parte", señaló.

El B, nominado a un Latin Grammy en 2016 por su disco Luz, es consciente de que hay mucha gente que quiere saber qué llevó a su salida de Los Aldeanos. Unos, admite, por "chisme", otros porque son seguidores de su música, tienen curiosidad y es normal que la tengan. "La aldea no somos Al2 y yo. La aldea es la gente que se identifica con ese mensaje", apuntó a CiberCuba.

Asimismo reconoce que hay gente que busca y además merece una explicación, pero considera que no pueda darla él solo."La gente merece recibir esa explicación de los dos, para contar la historia una sola vez y para evitar malentendidos", zanjó.

No ad for you

El B hizo estas declaraciones en una entrevista concedida a CiberCuba.

Los Aldeanos

El B y Al2 actuaron por primera vez en La Lisa, el 27 de febrero de 2003. En ese año fundaron Los Aldeanos y ganaron el premio Rap Plaza por su tema A veces sueño. Tres años después su rap combativo, revolucionario y anticorrupción fue portada de la sección de entretenimiento del diario The New York Times. El artículo titulado Cuba's Rap Vanguard Reaches Beyond the Party Line les colocó en el mapa internacional. Univisión los retrató como "los revolucionarios de la Revolución".

A partir de entonces las puertas se les empezaron a cerrar en Cuba. En 2013 dieron un último concierto por su décimo aniversario en la Tropical. Luego continuaron su carrera musical en Estados Unidos, donde actuaron tanto juntos como en solitario, algo que ya habían hecho también en Cuba. En esa época El B y Al2 dieron conciertos en Las Vegas, Tampa y Miami.

El 19 de julio de 2014 ya cada uno había cogido por su lado, pero se les vio fundirse en un abrazo en Miami. Sus seguidores creyeron que habría Aldeanos para rato y reconciliación a la vista.

Y la hubo. Poco después, el 30 de julio de 2014 volvieron a actuar juntos. Para entonces llevaban más de un año sin compartir escenario.

De la carrera de Los Aldeanos como dúo quedan temas antológicos como La naranja se picó.