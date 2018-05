América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Ser skater en Cuba no es nada fácil. Apenas tienen lugares donde patinar, no existen tiendas para comprar las tablas o los accesorios y el Instituto Nacional de Deporte y Recreación no reconoce ni promueve esta modalidad.

A pesar del asedio que sufren los skaters por la policía en los espacios públicos donde patinan, el movimiento no ha parado de crecer y desde hace ocho años reciben apoyo desde Estados Unidos.

René Lacour creó un grupo llamado Amigo Skate Cuba para apoyar este movimiento y proveer a los skaters con los implementos necesarios para su entrenamiento e incluso ha colaborado con la construcción de rampas y otras facilidades en un gimnasio abandonado en Ciudad Libertad y en una pista de patinaje en el reparto de Nuevo Vedado.

No ad for you

Amigo Skate Cuba celebró su 8vo aniversario en el taller de tatuajes La Marca, en la Habana Vieja, con una exposición de tablas rotas recortadas en forma de cráneos, al estilo mexicano, y convertidas en arte, según informó Hispano Post.

En la muestra también se exhibieron fotos de los ocho años de trabajo del proyecto y artistas cubanos y estadounidenses intervinieron las tablas con diferentes estilos.