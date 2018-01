Skaters cubanos: "No temeremos más y nunca nos rendiremos"

La fundación "Amigo Skate Cuba" comenzó el 2018 con la difusión, en su perfil de Facebook, de un vídeo que promociona ese deporte extremo en la Isla.

En las imágenes, aprovechan para hacer una declaración de principios sobre el rechazo y acoso policial del que a menudo son víctimas por parte de las autoridades.

"Amigo Skate Cuba" es una organización que agrupa a artistas, músicos, y entusiastas de los deportes extremos en la Isla.

Saben que no son bien queridos por la autoridades cubanas, y por ese motivo no han dudado en acompañar su vídeo de un mensaje bien explícito: "Hoy nos levantamos de las cenizas. Purificados por las llamas, no temeremos más y nunca nos rendiremos. ¡Levántate con nosotros en 2018!".

Foto: Captura de Facebook / Amigo Skate Cuba

Miembros de la organización viajan con frecuencia de Estados Unidos a la Isla para donar patinetas, ropas, accesorios y equipos de música para esa comunidad.

En los últimos cinco años, la organización también ha sido anfitriona de diversas actividades, entre ellas concursos de patinaje, espectáculos y conciertos.

En varias ocasiones "Amigo Skate Cuba" ha denunciado atropellos policiales contra jóvenes y niños que practican ese deporte en áreas urbanas de La Habana.