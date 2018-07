América Latina, Cuba,

Ailer González Mena, esposa del político y opositor cubano Antonio Rodiles, ha colgado en su perfil de Facebook un vídeo en el que ambos bromean con la medalla que exhibe en su pecho un supuesto jubilado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). La condecoración, según explica el exmilitar, se la dio "el comandante por la defensa de la patria socialista".

Los dos jóvenes disidentes coincidieron con el anciano a la hora de comprar tamales en La Habana.

"Eso se lo dan a los presidentes de los CDR", se escucha decir, en referencia a la medalla. Rodiles, por su parte, le pregunta al jubilado de las FAR cuántos tamales le tocan por día por llevar la medalla. El hombre les sigue el juego y les contesta: "Uno".

Es en este momento cuando Rodiles le afea que la medalla "no tenga tanta alcurnia". Pero continúa burlándose y preguntando cuántos bistecs le dan por lucirla en el pecho. "¿De res? Uno nada más?", le contesta el anciano.

Rodiles se asombra de que Ailer le proponga llevarse los tamales en la mano. El jubilado, pendiente de la conversación, les dice que él vende jabas, pero que las tiene en su casa.

"¿Pero con la medalla esa tú vendes jabas?", le pregunta Rodiles y el jubilado de las FAR se confiesa: "No me alcanza el dinero. Si no vendo jabas no como".

A la hora de pagar, el exmilitar le dice al tamalero que le dará 10 pesos y Rodiles interviene nuevamente: "Es gratis por la medalla".

En ese momento el jubilado de las FAR llama la atención del tamalero golpeando la acera con su bastón y Ailer González echa una carcajada y le espeta: "¡Se te montó el espíritu del comandante. La medalla tiene su cosa!"

El jubilado de las FAR se viene arriba, saca otra medalla del bolsillo y confiesa que tiene 5 en total.

¿Y ésta de qué es? ¿Es del Alba o de qué cosa es esto?, se le escucha preguntar a Rodiles, que continúa preguntándole al anciano si come un tamal por día por cada medalla.

Ailer González colgó el vídeo junto a un escueto comentario. "De la vida en el gulag. El jubilado de las FAR".

El post dejó varios me gusta, me encanta, pero también el emoticono del llanto.

