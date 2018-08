Estados Unidos, Sur de la Florida,

Miami, 2 ago (EFEUSA).- Las autoridades de la Florida han desarticulado una banda de al menos once delincuentes que robaba tarjetas de crédito para comprar gasolina, que cargaban en bidones, para luego venderla en el mercado negro, según informaron el jueves medios locales.

La operación policial denominada "Operation 'Er Up'" condujo al arresto de once personas y la confiscación de once vehículos pick-up en el condado de Miami-Dade, en el sureste de Florida.

Diez de los vehículos incautados contenían envases plásticos de gran tamaño para cargar la gasolina comprada con las tarjetas de crédito robadas a sus propietarios, recogió el canal 7 News Miami.

El combustible era luego descargado y revendido en otras zonas del estado.

El robo suponía "un aumento del 100 % de ganancia para la red de delincuentes y para los sitios que venden el combustible robado", señaló Argemis Colome, detective de la policía de Miami-Dade.

Colome precisó que "las únicas personas que se ven afectadas aquí son las personas cuyas tarjetas de crédito y su identificación fueron robadas, las compañías de tarjetas de crédito y las gasolineras".

La banda, a la que se encontraron al menos 66 tarjetas de crédito robadas, disimulaba los envases con el combustible en las pick-up colocando ramas y troncos de árboles por encima.

La Policía indicó que estos vehículos cargados de combustible son "muy peligrosos para cualquiera que se encuentre cerca de ellos, ya que pueden convertirse en una bomba rodante en caso de accidente".

En la operación que condujo a los once arrestos participaron agentes de la Policía de la ciudad de Medley, del condado de Miami-Dade y el Servicio Secreto de EE.UU.