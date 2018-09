América Latina, Cuba,

Un incidente que revela un nuevo caso de abuso policial en la Isla ha sido difundido en un grupo de cubanos en Facebook. En el vídeo ―de poco menos de dos minutos de duración― se ve cómo un policía lleva esposado a un hombre hacia un auto policial, mientras el sujeto esposado va gritando algunas frases que no alcanzan a escucharse bien, pero que se presume que son de protesta contra la policía.

Finalmente, en las inmediaciones del patrullero, un policía estrelló contra el suelo al hombre con tal violencia, que el acto generó expresiones de asombro y rechazo entre los presentes, muchos de ellos turistas. El golpe contra el suelo fue tan fuerte que quien filmaba las imágenes pregunta si lo habían matado.

Pese a que las imágenes están grabadas desde lejos, se ve que una vez que los policías incorporaron al hombre del suelo hay una mancha de sangre sobre el asfalto.

“Aquí se puede ver cómo la Policía Cubana maltrata a la gente y le da golpes mi Dios… no hay educación, no hay escrúpulos la policía trata a la gente como animales. El vídeo no lo pude terminar porque al final uno de ellos se dio cuenta que estaba firmando y entonces iba para arriba de mí y entonces empecé hablar en alemán”, ha revelado la persona que compartió las imágenes y que reside fuera de Cuba.

Facebook/ Grupo: si eres de santiago de las vegas unete

El hecho tuvo lugar en una céntrica esquina de La Habana Vieja, junto al Floridita y al Parque de Albear, en las inmediaciones del Parque Central.

Se desconocen las causas que provocaron este lamentable incidente.