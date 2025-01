Excarcelan a cubano detenido por grabar enfrentamientos con la policía tras violación en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

Yoennis Domínguez de la Rosa, un joven cubano condenado a cinco años de prisión por grabar y difundir en redes sociales los videos de un enfrentamiento policial en Santiago de Cuba, fue excarcelado este sábado 20 de enero como parte del acuerdo entre el régimen de La Habana, el Vaticano y Estados Unidos.

Domínguez de la Rosa fue condenado a cinco años de cárcel por difundir en redes los enfrentamientos de febrero de 2020, entre vecinos y militares en el reparto Nuevo Vista Alegre, en Santiago de Cuba, tras la violación de una niña de ocho años.

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos el joven fue liberado este sábado por el acuerdo que involucraba la eliminación de Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo de Estados Unidos a cambio de la excarcelación de 553 prisioneros en la isla.

Domínguez había cumplido casi toda su sentencia y fue liberado antes de finalizar su condena tras sufrir toda clase de vejaciones en la cárcel, según las denuncias de su madre.

"La prisión me lo torturaron, me lo pusieron a dormir 21 días en el piso. Estaba orinando con sangre y el Teniente Coronel me dijo que 'a los perros no se les daba asistencia médica'", contó la madre hace algunos meses.

Además, denunció el acoso continuo de la Seguridad del Estado hacia su familia, y el impacto que esta represión ha tenido en sus hijos y nietos.

Como parte del acuerdo han sido excarcelados en Cuba varios manifestantes del 11J como los líderes opositores José Daniel Ferrer y Félix Navarro, ambos presos políticos de la Primavera Negra de 2003.

