Campesino de Matanzas denuncia: "Los delincuentes me robaron y la policía quiere quitarme el pienso"

Vídeos relacionados:

El campesino Jaime Octavio García Reyes fue detenido recientemente en el municipio de Martí, Matanzas, mientras transportaba alimento para animales y materiales de construcción.

Posteriormente, tras ser señalado en redes sociales por un perfil vocero del régimen, García se defendió de las acusaciones y denunció además haber sido víctima de abusos por parte de la policía.

Lo más leído hoy:

El perfil de Facebook “Con Todos La Victoria”, aliado del Ministerio del Interior (MININT), informó el martes pasado que las autoridades en Martí detectaron a Jaime Octavio García Reyes transportando seis rollos de mallas, 19 tubos y 10 sacos de pienso en un camión, sin la documentación que justificara su procedencia.

Captura Facebook / Con Todos La Victoria

Según la publicación, Jaime debería responder ante la justicia por presuntas actividades delictivas relacionadas con estos materiales.

Sin embargo, al día siguiente, en la sección de comentarios de la publicación, el propio Jaime Octavio García Reyes refutó las acusaciones en su contra, defendiendo la legalidad de los materiales transportados.

Captura comentario Facebook / Con Todos La Victoria

Según sus palabras, el pienso y los materiales que transportaba tenían un origen legítimo y contaba con la documentación correspondiente: “Las mallas son de mi finca, y el pienso tiene su factura”, afirmó.

El campesino explicó que las autoridades lo detuvieron injustamente, a pesar de haber presentado pruebas que respaldan la legalidad de los bienes transportados: “Les di pruebas, facturas y videos de mi finca con mis animales”, señaló, subrayando que los documentos demostraban que los materiales y el alimento eran de su propiedad.

García también detalló que había tenido que trasladar todo lo relacionado con su finca a otro lugar debido a los robos constantes que había sufrido: “Me robaron tres veces, y las tres veces hice la denuncia, pero la policía de Colón nunca fue a nada”, denunció.

A pesar de haber proporcionado pruebas sobre los responsables de los robos, afirmó que las autoridades no tomaron ninguna acción al respecto.

En su relato, García Reyes también describió las condiciones a las que fue sometido tras su detención: “Me detuvieron en Martí y me metieron en el calabozo sin comer, sin nada con qué taparme y no me dejaron llamar a nadie”, comentó, dejando claro su malestar por el trato recibido.

Finalmente, agradeció a su familia, quienes intercedieron para que se le modificara la medida de detención: “Gracias a Dios y a mi familia que se movieron para que me cambiaran la medida, porque querían darme prisión”, escribió.

Sin embargo, expresó su preocupación por la situación actual: “Los ladrones me robaron, y ahora la policía quiere quitarme el pienso”, concluyó con indignación.

Esta respuesta de García Reyes pone en evidencia no solo su defensa frente a las acusaciones, sino también la frustración ante la falta de acción policial frente a los robos que afectaron su trabajo como campesino.

Con frecuencia, los campesinos cubanos enfrentan el constante asedio de ladrones, la indiferencia del régimen y, en muchos casos, el abuso de autoridad por parte de las fuerzas policiales.

Un campesino cubano denunció las malas condiciones en las que trabaja el campo, marcado por la escasez de recursos y la explotación de los jefes a los que criticó por vivir “de mentiras”.

“Aquí los jefes lo único que hacen es meternos mentiras y velar que uno tenga producción para entonces no quitarte los ojos de arriba”, declaró el campesino al medio independiente ADN Cuba.

En octubre último, el decomiso de varios camiones con alimentos pertenecientes a campesinos en Santiago de Cuba desató una ola de indignación en las redes sociales.

El periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada denunció el suceso a través de su perfil de Facebook, señalando que la policía confiscó las mercancías en el lugar conocido como "El Fuego".

Preguntas frecuentes sobre la detención y denuncias de abuso policial en Matanzas