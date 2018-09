América Latina, Cuba,

¿Cómo suelen reaccionar las personas cuando algún desconocido le brinda una muestra de amor? Es más, ¿cómo reaccionan ante un "te amo"?

Una nueva cámara oculta del Listillo Cubano nos muestra la respuesta de varias personas ante una declaración de amor.

Algunos se quedan petrificados, otros no hacen caso, no pocos no pueden parar de reír, y hay a quienes, incluso, les gusta y aceptan la declaración.

Lo cierto es que todo puede pasar ante una cámara oculta.

¡No te lo pierdas!