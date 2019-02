América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Martes, 12 Febrero, 2019 - 04:13 (GMT-5)

Vuelven a llegar imágenes desde Cuba que ilustran la brutalidad policial con que se realizan las detenciones en la Isla. Esta vez ha ocurrido en Trinidad, Sancti Spíritus. De noche, en un parque y en medio de una multitud, dos agentes de la Policía Nacional Revolucionaria fueron grabados mientras hacían un uso desproporcionado de la fuerza en la detención del joven Otoniel Sarría Massó.

En el vídeo al que ha tenido acceso CiberCuba se escucha claramente cómo uno de los policías sugiere a su compañero que deje inconsciente al detenido: "¡Ahórcalo y tíralo al piso desmayao!", le dice.

No ad for you

Todo comenzó cuando los agentes le pidieron al joven que quitara su moto de enmedio. Tras el altercado, Otoniel salió con la boca partida, una costilla fracturada y golpes por todo el cuerpo.

En la Fiscalía Militar le dijeron a Otoniel que no denunciara a los policías, que el caso no llegaría a ninguna parte. Ahora el joven tiene un juicio pendiente por desacato. Su padre ha denunciado el engaño ante el fiscal jefe, pero éste no ha respondido a su carta.

Los vecinos que el día de la paliza a Otoniel estaban en el parque donde tuvo lugar el incidente, en Trinidad, poco a poco fueron agolpándose en torno a los dos policías y después de unos minutos comenzaron a gritar: "¡Suéltalo!", lo que obligó a los agentes a marcharse deprisa llevando a rastras al detenido.

El joven está acusado ahora de atentado a la autoridad. Sobre los policías no pesa ningún cargo, según ha informado la familia a CiberCuba.

La familia de Otoniel ha enviado a este portal de noticias la carta que el padre del joven remitió a la Fiscalía Militar de Sancti Spíritus el pasado 6 de diciembre sin que hasta ahora haya recibido respuesta.

En la misiva, Giraldo Sarría explica que los agentes que detuvieron a Otoniel terminaron fracturándole una costilla, partiéndole la boca y le dejaron huellas de golpes por todo el cuerpo. "Esas no son formas de decirle que se quitara de enmedio con su motor".

Giraldo Sarría, padre de Otoniel. Foto: CiberCuba.

El joven tiene certificado médico de las lesiones a raíz de la paliza recibida.

Su padre asegura además en la carta que el fiscal jefe provincial le pidió a Otoniel que no denunciara a los policías porque el caso no llegaría a los tribunales. Otoniel cayó en la trampa y no puso la denuncia, pero el caso ya está en los tribunales y el acusado es él. Le imputan un delito de desacato.

Este engaño "no es digno de un oficial militar", afirma el padre de Otoniel.

A finales de julio del año pasado, Giraldo Sarría envió su queja a la Fiscalía Militar, pero ésta aún no ha contestado a su carta.

El padre, que es militate del Partido Comunista, recuerda que su hijo fue miembro de la Brigada Especial Provincial hasta cinco años antes de recibir la paliza.

Hace apenas una semana CiberCuba publicó otra escena de brutalidad policial en La Habana Vieja. ¿Son casos aislados?

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194