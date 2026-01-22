Periodista Henry Constantín relata cómo fue arrestado "por gusto y por segunda vez en menos de seis días"

Vídeos relacionados:

Ver más

El periodista independiente Henry Constantin relató en Facebook los detalles del más reciente episodio de hostigamiento policial que sufrió en Camagüey, cuando fue arrestado por agentes de la Seguridad del Estado.

En un texto titulado “Ayer Cuba fue una niña llorando”, publicado en su cuenta de Facebook, el director del medio La Hora de Cuba escribió: “Ayer me arrestaron -por gusto y por segunda vez en menos de seis días. Ayer no firmé un acta de advertencia por ‘incitar a una potencia extranjera a intervenir en Cuba’, ni la firmé por ‘ofender la memoria de los combatientes cubanos caídos en Venezuela’, que es lo que me leyeron que decía aquel papel”.

Constantin señaló que el documento fue redactado “sobre la marcha” por un instructor penal y teniente coronel mientras él era interrogado. “La hubiera firmado por exigir una Cuba libre, que es mi sueño y mi vocación”, añadió.

El periodista describió la escena en la unidad policial, mencionando a varios agentes implicados en su arresto y a la oficial que lo interrogó. “Mientras la capitana Nayibis de la Oficina de Trámites me preguntaba si yo por fin tengo casa en La Habana, mientras un hombre flaco y gastado me filmaba con una cámara de los 90, mientras me miraba el mismo agente que le había ordenado al suboficial 67499 meterme en una patrulla cuando estaba a punto de llevarme a mi niña para su clase de pintura”, relató.

Según su testimonio, en la sala donde fue interrogado colgaban retratos de Raúl Castro e Ignacio Agramonte, figuras que simbolizaban para él dos fuerzas opuestas. “El teniente coronel Kevin -jefe de Enfrentamiento- me amenazaba una vez más desde la mesa opuesta a la mía (…) desde su silla en el medio de los dos retratos opuestos de Raúl Castro e Ignacio Agramonte —las dos fuerzas que se enfrentaban en aquel salón de reuniones de la UPO— y yo le respondía a los agentes de Castro con las palabras que me inspiraba Agramonte”, escribió.

Facebook / Henry Constantin

Lo más leído hoy:

El arresto ocurrió el martes alrededor de las 4:30 p. m. y el periodista fue liberado aproximadamente una hora después sin que se le informaran los motivos de la detención. Los agentes lo interceptaron sin orden judicial, un episodio que se sumó a la detención anterior que había sufrido en La Habana bajo una acusación de “desorden público”.

Constantin también mencionó la presencia de una capitana que le preguntó si tenía casa en La Habana y de otro agente que lo filmaba “con una cámara de los 90”, una escena que describió como absurda y degradante. Tras su liberación, narró el reencuentro con su hija, que lo abrazó en silencio. “Rosslyn me brincó encima y me dio un abrazo apretado, silencioso, eterno. Nunca me ha abrazado así antes. El abrazo del amor no puede compararse con nada”, contó.

En su publicación, el periodista reflexionó sobre el significado de ese gesto y la situación del país: “Es el abrazo que esta Cuba destruida, separada, maltratada, hambrienta, envejecida, golpeada, empobrecida, desesperanzada, necesita. Yo quiero ver al pueblo de Cuba darse ese abrazo de amor y de libertad aquí, en Cuba, y quiero seguir ayudándolo a que lo logre”.

Henry Constantin, vicepresidente regional para Cuba de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), ha denunciado en varias ocasiones el acoso, los cortes de internet y las citaciones arbitrarias que enfrenta por su trabajo periodístico. Sus palabras más recientes reflejan la presión constante sobre los periodistas independientes y la dimensión humana de esa persecución.