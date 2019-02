Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Viernes, 15 Febrero, 2019 - 07:53 (GMT-5)

El gobierno cubano ha prohibido la entrada a Cuba al actor Albertico Pujol, quien reside en Miami, por su interpretación en la serie El Sucesor, donde hace de un hipotético presidente de la Isla llamado Octavio Díaz-Canel.

La serie de cuatro episodios que terminará, en principio, el próximo 21 de febrero es emitida por Diario de Cuba. Su creador, el cubano Carlos Quintela, confesó a ese medio que el personaje de Pujol está inspirado en el gobernante Miguel Díaz-Canel.

"Se trata de una persona muy gris, de la que sabemos muy poco. Por eso me doy la posibilidad de imaginar y utilizar cosas que me cuentan o que descubro", dijo el realizador a DDC.

"El mundo de sus secretos puede ser tan grande que es un mundo complejo que se puede ir desarrollando con los capítulos, los episodios, las secuelas", agrega Quiniela, quien asegura que quisiera que continuara.

En los capítulos de unos 10 minutos, Albertico Pujol interpreta al Díaz-Canel que Quiniela imagina.

La serie de ficción no es producto de una investigación profunda, detalla DDC.

"Es muy raro, antes me tenían vetado porque yo hacía El Tabo y me acusaron de que yo era El Tabo y ahora me están acusando al revés (...) un artista vetado por sus interpretaciones", dijo Pujol en una directa en el medio Cubita Now, donde también colabora.

El personaje El Tabo fue uno de los personajes de la serie policíaca cubana 'Su propia guerra', emitida en 1990.

Sobre la elección de Pujol como Díaz-Canel, el director de El Sucesor dijo que "teníamos que elegir a un actor que fuera bueno en términos humanos y profesionales, y Albertico lo es. Así que me encantaría seguir trabajando con él, seguir conociéndolo".

El reconocido actor cubano afirma que sus propios amigos temen participar en su programa The Early Show con Albertico Pujol.

Pese a que el gobierno de Cuba lo haya vetado, Pujol asegura que "seguiremos haciendo esto, porque el brazo de la represión en Cuba es largo, pero nosotros vamos a seguir".

