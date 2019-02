Estados Unidos, Sur de la Florida,

Publicado el Lunes, 18 Febrero, 2019 - 12:38 (GMT-5)

Un trabajador del restaurante "Mi Tierra", en Miami, sufrió un brutal ataque homofóbico cuando terminaba su jornada laboral, según informó el domingo Telemundo 51.

La víctima, llamada Nelson Bardales, y natural de Honduras, explicó que el agresor es el novio de una de sus compañeras de trabajo.

"Lo que me hizo no tiene nombre, me destrozó. Tengo una fractura en la nariz y en el pómulo", explicó.

La agresión se produjo el pasado 10 de febrero y le llevó a estar una semana hospitalizado. Todavía hoy no da crédito al ataque que sufrió.

Una cámara de vigilancia captó el momento en que este sujeto, cuya identidad no fue revelada, se dirigió hacia él y le propinó un puñetazo en la cara en presencia de varios testigos.

"Vino, me golpeó y me quedé en shock. Lo único que me acuerdo es que perdí la noción. "Mis compañeras me dijeron que posteriormente todavía me insultó. El pensó que lo estaba mirando y vino a pegarme porque soy gay", aseguró.

Bardales, que trabaja como cocinero en el local, denunció lo ocurrido ante la policía y lamentó que todavía en la actualidad se produzcan agresiones de este tipo.

"Me duele que haya pasado por ser homosexual. Me molesta que en estos tiempos aún exista gente tan machista, viviendo en un mundo tan diverso", afirmó.

A pesar de estar todavía convaleciente de la brutal golpiza quiso enviarle un mensaje a su agresor. "De la misma forma que tuvo el valor de pegarme porque quiso, que dé la cara y diga por qué lo hizo. ¿Por ser gay me pegaste?", cuestionó.

