América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Miércoles, 20 Febrero, 2019 - 14:57 (GMT-5)

Gerardo Hernández Nordelo, uno de los cinco espías que EE.UU devolvió a Cuba, ha arremetido contra quienes no apoyan la nueva Constitución aprobada por la Asamablea Nacional.

Hay dos bandos nada más: el Sí y el No. Del lado del no, están los enemigos tradicionales de Cuba, los que han apoyado históricamente el bloqueo (embargo) criminal, el terrorismo y los que han causado tanta muerte y tanto dolor a nuestro país. Del lado de esa gente yo no puedo estar", afirmó.

Nordelo, como el propio presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel , da por hecho la aprobación de la nueva Carta Magna antes de las votaciones.

No ad for you

Según él, el próximo domingo votará Sí porque "la Constitución que vamos a aprobar nos dará los instrumentos legales para construir una Cuba mejor".

Este domingo 24 de febrero los cubanos votarán en un referendo convocado por el Gobierno por la Constitución. Muchos ciudadanos de la Isla se oponen a la nueva Carta Magna y han desarrollado las campañas #YoVotoNo y #YoNoVoto en las redes sociales.

El Gobierno y los medios oficialista, por su parte, han desplegado una campaña por el Sí a la que han sumado a artistas y otras figuras públicas afines al régimen.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194