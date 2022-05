Video filtrado muestra parcialidad de la justicia en Cuba: "Somos jueces de la revolución y del Partido"

Rubén Remigio Ferro Foto © Cubadebate

El medio independiente cubano Diario de Cuba difundió este miércoles un video inédito, grabado y editado en noviembre de 2018, que muestra una reunión privada en el que Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), declaró la lealtad de los jueces a "la revolución" y el Partido Comunista de Cuba (PCC) por encima de todo.

"No somos los jueces del enemigo, ni los jueces que están para poner mala la cosa. Nosotros somos los jueces de la revolución. Y los jueces del Partido... Nosotros no somos del enemigo. Por eso estamos aquí también. Y nos interesa luchar contra el delito. Y prevenirlo y combatirlo cuando se produce", aseguró Remigio Ferro.

Diario de Cuba precisó que el material se realizó para que circulara solo entre presidentes y vicepresidentes de los tribunales provinciales cubanos "con el objetivo de que trasladaran a sus subordinados las orientaciones a seguir".

"Yo puedo asegurar, que aquí están varios de mis compañeros, que no dejarían mentir al respecto, que la inmensa mayoría de nuestros jueces -no quiero ser absoluto- responden a esa vocación. Y cuando digo la inmensa mayoría y no digo la totalidad es para dejar un resquicio ahí de alguno que esté de 'gallo tapado' por ahí y eso, que de vez en cuando alguno puede aparecer. (...) Han aparecido, se nos ha dado algún caso, ustedes lo conocen, pero la cantidad no hace ni por ciento, en relación con la mayoría de los jueces", comentó el alto funcionario.

En la reunión, además de Rubén Remigio Ferro, participaron oficiales del Ministerio del Interior (MININT), la Fiscal General Yamila Peña Ojeda; la vicepresidenta del TSP, Marisela Sosa Ravelo; el presidente de la sala penal del TSP, Otto Molina Rodríguez; el presidente de la sala de los delitos contra la Seguridad del Estado, Plácido Batista Veranes; y Jefes de la Dirección General de Instrucción Criminal y de Operaciones de Cuba.

El medio independiente resaltó que las consideraciones del presidente del TSP pasan por alto el Artículo 47 de la Constitución, que expone que "la función de impartir justicia dimana del pueblo y es ejercida a nombre de este por el Tribunal Supremo Popular y los demás tribunales que la ley instituye".

Además, en otro momento, Remigio Ferro expresó su preocupación por las garantías y derechos que el proyecto de Constitución, que iba a someterse a votación en febrero del año siguiente, podría representar para jueces y fiscales. Algo que revela la hipocresía de los discursos del régimen, pues cambian según el contexto a conveniencia del poder.

A finales de julio de 2021, a raíz del estallido social que movilizó a decenas de ciudades y pueblos del país, el funcionario había dicho en una conferencia de prensa, en La Habana, que "las opiniones diversas, incluso de sentido político diferente al imperante en el país, no constituyen delito" y que "pensar diferente, cuestionar lo que está siendo, eso en sí mismo no constituye delito".

"Manifestarse, es más, lejos de constituir delito constituye un derecho constitucional de las personas. La libertad de opinión, la libertad de prensa, de creencia, incluso de filiación política o ideológica, eso no constituye delito. ¿Cuál es el delito? Invitar a disturbios, a desórdenes, a agredir, dañar, lesionar, desobedecer y desacatar las indicaciones que van encaminadas a preservar el orden y la tranquilidad en primer lugar", agregó entonces.

Sin embargo, en octubre, ante la solicitud de autorización para salir a las calles a protestar que realizó la plataforma Archipiélago en instancias gubernamentales, la posición oficial cambió radicalmente. La respuesta que recibieron los promotores de la iniciativa en ese momento fue que su manifestación era ilegítima porque buscaba "promover un cambio de sistema político en Cuba".

Por si quedaban dudas de la parcialidad de la justicia cubana, a finales de octubre de ese mismo año, el programa Mesa Redonda difundió una intervención del presidente cubano Miguel Diaz-Canel en una reunión con presidentes de las Asambleas Municipales del Poder Popular, realizada un mes atrás, en la cual admitió que en Cuba no existe separación se poderes sino una "unidad de poderes".

"En el mundo se habla mucho de la división de poderes. El poder legislativo está generalmente en las instituciones que aprueban leyes, el poder ejecutivo en el Gobierno y el poder judicial en los tribunales, pero en Cuba no se trabaja con la división de poderes. Se trabaja con la unidad de poderes, a través de órganos que tienen funciones diferentes", sostuvo sin el menor pudor.

El mandatario defendió que "el concepto de poder que se usa en Cuba, en la revolución cubana, es el concepto de poder popular, que está subordinado o se construye en el concepto de soberanía popular".