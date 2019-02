América Latina, Cuba,

Publicado el Martes, 26 Febrero, 2019 - 07:15 (GMT-5)

El joven exiliado Lázaro Mireles ha enviado un duro mensaje desde España a sus compatriotas cubanos que el domingo votaron a favor de la tercera reforma parcial que el Gobierno de Cuba le hace a la Constitución de 1976 de Fidel Castro . "Esas personas se van a comprometer a comer hierba y tierra a partir de ahora porque eso es lo que se merecen", dijo.

"Yo he dado un sí y me voy a desentender de internet, de quien me pone la recarga", entiende Mireles que deben decirse ahora quienes apoyaron al Gobierno cubano.

En su opinión, votar sí es firmar un pacto con la revolución y comprometerse a "comer hierba a partir de ahora como un carnero". Él les aconseja olvidarse "de todo tipo de contacto con el exterior" y no seguir pensando que su "solución a partir de ahora" será su familia "que está afuera".

Lázaro Mireles cree que quienes votaron a favor del texto constitucional tienen que olvidarse además de que existe internet porque un salario de 15 CUC al mes no se lo va a pagar. "Voy a ponerme a comer hierba todos los días para ver si esta revolución a la que le estoy dando el sí va a continuar alante".

El joven se muestra decepcionado con los resultados del referendo en el que el sí ganó con el 86% de los apoyos, aunque asegura que se lo esperaba porque sabía que "todos los pichones de comunistoides y perros iban a estar ahí".

"Yo espero que todos los cubanos que tienen algo que recriminar a ese sistema dictador y opresor haya dado no y que esto haya sido una patraña del sistema. Una más". dijo.

Mireles cree que el referendo del domingo era un acto decisivo y nadie iba a prohibir a un cubano que lleva 60 años en la miseria, "pasando hambre y oprimido", que diera un no.

A quienes le responden que con el no a la Constitución no iba a cambiar nada en Cuba, Lázaro contesta que ésa era una manera de recriminar lo que está sucediendo en la Isla.

Él considera que no es tan fácil manipular a millones de personas, aunque sospecha que "algo grande pasó" con el número de personas que votaron en contra.

