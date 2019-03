América Latina, Cuba,

Publicado el Martes, 12 Marzo, 2019 - 14:09 (GMT-5)

A raíz de la noticia de los supuestos tres hijos que tiene Diergo Armando Maradona en Cuba, han salido muchas otras historias y testimonio del ex futbolista durante su estancia en la Isla, cuando fue a recuperarse de su adicción a las drogas en el hospital Las Praderas.

Eileen Díaz, joven cubana que conoció a Maradona en aquellos tiempos, relató su experiencia en el espacio televisivo El diario de Mariana.

"Lo conocí cuando hacía poco que había fallecido Rodrigo (Bueno), porque recuerdo su tristeza. Me lo presentó un amigo cubano en común. Él estaba rodeado de un círculo de cubanos y mediante ese amigo lo conocimos. Cuando lo conocí no lo podía creer, yo estaba súper nerviosa, pero me pareció una persona súper buena. De hecho, apartando ahora todos los conflictos él en ese momento solo hablaba de sus hijas".

"Ahí había mucho descontrol", aseguró la joven refiriéndose al centro donde estada rehabilitándose el número Diez.

"Las Praderas era un hospital de rehabilitación de un montón de cosas, pero ahí siempre había fiestas, alcohol, droga, de todo. Iba mucha gente, hay cosas que me las prefiero guardar pero había de todo. Cuando te digo de todo es de todo".

Según cuenta Eileen, Maradona se negaba a cuidarse durante sus relaciones sexuales. "Ahí hubo como conflicto por decir 'hay que cuidarse así' y él la negativa, y discusiones que por ahí terminaban en 'bueno, me voy'".

"No me extraña que tenga tres hijos allá".

No obstante, aclaró que "solamente tenía idea de que existía uno con esta muchacha que vive en Matanzas, y nada más. En esa época no la veía a ella. De hecho, cuando iba yo, que íbamos con más amigas, estábamos ahí unos días, nos íbamos, después podíamos regresar. No sé si en otro momento entraba más gente. Había veces que iba mucha más gente, ahí yo me iba porque no me gustaba, había gente muy descontrolada y yo no estaba acostumbrada a ese nivel".

Recientemente Matías Morla, abogado y mano derecha de Maradona, confirmó que este tiene tres hijos en Cuba, y que los va a reconocer oficialmente.

Maradona y Morla a Cub viajarán a Cuba cuando finalice esta temporada en Culiacán como entrenador de los Dorados de Sinaloa, para presentarse en la Isla ante los tribunales y realizar las pruebas de paternidad.

Por si fuera poco, en el día de ayer Morla aseguró que el ex futbolista argentino tendría un cuarto hijo en Cuba, pero que Diego le dijo luego "que no conoce a la madre" del joven.

