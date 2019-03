América Latina,

Publicado el Jueves, 21 Marzo, 2019 - 09:38 (GMT-5)

La doctora cubana María de los Ángeles Planas trata de sobrevivir en Brasil en una casa desolada que comparte con otros seis integrantes de su familia.

Para subsistir ha tenido que vender casi todas sus pertenencias y el poco mobiliario que le queda será vendido los próximos días. Los siete miembros de la familia descansan en dos camas, que ya están vendidas, y un colchón que está instalado en el suelo.

"No tengo de nada en la casa porque todo lo he tenido que vender. No tenemos dinero para comprar comida, ni para pagar el agua, la luz y poder subsistir", aseguró a América Tevé.

"Solamente tengo la cocina, que también se la llevan en estos días porque la tuve que vender. El freezer también está vendido, tendré que ver dónde guardo los alimentos", lamentó.

El testimonio de esta profesional sanitaria pone de relieve la difícil situación que viven los galenos cubanos que se quedaron en Brasil, después de que el gobierno de la Isla decidiera no continuar participando en el Programa Mais Médicos.

Unos 2.500 médicos cubanos que no regresaron al territorio cubano viven desesperados porque no pueden ejercer su profesión en el país sudamericano.

"Nos encontramos en un limbo migratorio. Hasta ahora no hemos tenido noticias del asilo político que dijo el presidente Bolsonaro en sus discursos", explicó la médico Elizabeth Morera.

"Muchos empleadores tienen rechazo por los cubanos porque piensan que son comunistas y espías, lo que dificulta más el empleo", agregó.

La esperanza para estos médicos, por su parte, es que se produzca la reapertura del parole para médicos en Estados Unidos.

