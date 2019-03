América Latina, Venezuela,

Publicado el Miércoles, 27 Marzo, 2019 - 10:43 (GMT-5)

Los venezolanos enfrentan con resignación el segundo día seguido de apagón en el país, tras un nuevo corte eléctrico que el gobierno chavista insiste en achacar a un sabotaje de la oposición y del imperialismo estadounidense.

"Lo que provoca es irse más bien para afuera, a buscarse otro rumbo porque aquí ya no tienes vida. La gente no puede trabajar, no puedes hacer nada", dice Johnny Vargas, uno de los afectados por el nuevo corte de electricidad en algunas áreas de Caracas y al menos la mitad de los 24 estados del país.

Un incendio en un patio de la hidroeléctrica Guri afectó tres de las principales redes de transmisión del país, un hecho que según los expertos deja aún más vulnerable el sistema eléctrico, apunta la agencia Reuters.

Este miércoles los venezolanos tampoco van a las escuelas o al trabajo por este nuevo apagón, como sucedió a inicios de marzo, cuando en algunas regiones llegaron a estar más tres días sin electricidad.

Una de las naciones con más petróleo a nivel mundial y miembro de la OPEP mantiene constante cortes de electricidad, gasolineras cerradas e incluso el metro, una de las opciones de transporte para los venezolanos en Caracas.

"Esto es un colapso total... Llega la luz un rato y salen a decirte que todo ya está normalizado. Todo es pura mentira, este es el populismo", afirma Luis Hernández.

Mientras los afines al dictador Nicolás Maduro culpan a la oposición y llegaron incluso a detener al director de despacho del presidente interino Juan Guaidó, este y la Asamblea Nacional llevan adelante un recorrido por toda Venezuela para recuperar la democracia.

Aunque el vehículo en el que viajaba en Caracas fue atacado ayer por colectivos, se espera que este miércoles Guaidó anuncie los detalles de la llamada 'Operación Libertad'.

Guaidó, quien asumió el cargo de mandatario por designación de la Asamblea Nacional el pasado 23 de enero y es reconocido por más de 50 naciones, señala que la culpa de los apagones es de la mala gestión y el robo de los chavistas del dinero destinado para la reconstrucción de la infraestructura eléctrica en Venezuela.

Al respecto, una ciudadana venezolana, Nirca Tiamo, comentó que quieren paz y tranquilidad. "Queremos que se arreglen situaciones... para nosotros tomar el rumbo que nosotros queremos realmente. Pero, con paz, con tranquilidad, con racionalidad", agregó.

