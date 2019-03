América Latina, Cuba,

Publicado el Sábado, 30 Marzo, 2019 - 15:17 (GMT-5)

A muchos de los médicos cubanos que aguardan sin trabajo y sin papeles en Colombia, Paraguay o Venezuela la apertura del Cuban Medical Professional Parole en Estados Unidos les ha sentado como un cubo de agua fría la noticia de la legalización de los más de 2.500 profesionales de la salud que se quedaron en Brasil y decidieron no regresar a la Isla.

Saben que la noticia anunciada en el congreso brasileño por el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, le quita fuerza a la posibilidad de que el Gobierno de Estados Unidos reabra el Parole, un permiso migratorio especial para los médicos y personal sanitario cubano que les permitiría pedir asilo en cualquier embajada estadounidense en el mundo.

Una de las afectadas, que prefiere no dar su nombre, cuenta a CiberCuba su desesperación. "Nos vamos a tener que ir por la selva o por donde sea porque pa' atrás no se puede ir porque ya me lo dijo mi mamá, nos van a machacar como una ajo", comenta a este portal de noticias.

"Nosotros necesitamos que alguien nos ayude aquí en Colombia. Estamos aquí y somos desertores igual", añadió.

En Colombia, añade, no tienen trabajo y están pasando hambre "y algunos están durmiendo en la calle".

Ni se le pasa por la cabeza volver a Cuba porque de hacerlo, asegura, no la dejarán volver a salir del país. "Tendrás que meterte a jinetera y ya los turistas no quieren casarse", bromeó.

Ella considera que en la embajada de Estados Unidos en Colombia podrían evaluar el miedo creíble a los médicos cubanos que soliciten asilo.

En su situación hay otras 60 personas. Una de ellas explica que están sin trabajo e incluso sufriendo escenas de xenofobia. "A veces vamos a buscar un trabajo y el beneficio es para los venezolanos. Queremos salir de esta miseria. Estamos desesperados y en cualquier momento nos vamos a ir por la selva".

