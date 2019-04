Europa, España,

Publicado el Jueves, 4 Abril, 2019 - 14:13 (GMT-5)

El caso de Ángel Hernández, un jubilado madrileño cuya esposa padecía esclerosis múltiple desde hace 30 años, ha dado de qué hablar luego de que este la ayudara a suicidarse a raíz de que ella se lo implorara, ya que no quería seguir viviendo en esas condiciones.

Su esposa por más de 25 años, María José Carrasco, deseaba la muerte luego de muchos años viviendo con la ayuda de alguien hasta para levantarse de la cama, algo que se volvió una agonía.

En un video que se ha vuelto viral en Internet, puede verse cómo el esposo suministra la dosis letal, y explica que María José le había pedido “muchas veces” esto, pero él “confiaba en que se aprobara la eutanasia”.

"Cuanto antes, mejor", le pedía la esposa cada vez con más frecuencia, pidiéndole que la ayudara a quitarse la vida.

Ángel grabó el video como "constancia del deseo que llevas queriendo que se lleve a cabo, que es el suicidio", dice él.

"Me lo has pedido muchas veces, muchas veces. Más de las necesarias. Pero claro, yo confiaba en que se iba a aprobar lo de la eutanasia, pero claro, visto lo visto... Hoy es 2 de abril de 2019. ¿Entonces quieres e insistes en que quieres suicidarte?", le pregunta, mientras ella asiente con la cabeza.

Cuando la mujer se dispuso a beber el líquido, Ángel le dijo: "A ver, dame la mano que quiero notar la ausencia definitiva de tu sufrimiento. Tranquila, ahora te dormirás enseguida".

El suceso se ha vuelto muy polémico, unos lo ven como algo inaceptable, y otros como una entrega total y demostración de amor.

No obstante, Ángel fue detenido por las autoridades. Su abogada, Olatz Alberdi, dijo que este se inculpó "desde el primer momento".

"Siempre ha dicho que no iba a hacerlo de forma encubierta, que quería darle luz al tema", dijo a El País. "A ver si así puede empezar el duelo, que está hecho polvo", agregó.

En lo que la justicia decide qué hará con el caso de Ángel, hay un fuerte debato alrededor de la eutanasia y el suicidio asistido, el cual no está aprobado en España.

No obstante, "en España, aunque la eutanasia está prohibida, el Código Penal tiene en cuenta la compasión e introduce una atenuante muy privilegiada", explicó al citado medio Federico de Montalvo, jurista y presidente del Comité Español de Bioética. "No me gusta la idea de una eutanasia institucionalizada, pero en casos concretos, cuando se hace por amor y a petición de alguien, no sé si hay un reproche penal que justifique que esa persona entre en prisión", dijo.

