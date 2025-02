Fallece en Argentina el destacado fotógrafo cubano Kenny Lemes

Vídeos relacionados:

El fotógrafo cubano-argentino de 39 años Kenny Lemes, fue encontrado muerto el miércoles en su hogar en Buenos Aires, Argentina, tras una larga lucha silenciosa contra la depresión.

Amigos del artista confirmaron a CiberCuba que el joven se suicidó. En correos electrónicos que dejó programado para que llegaran a sus amigos tras su muerte, Lemes solicitó que no se celebrara un sepelio en su honor, que su cuerpo fuera cremado y que sus cenizas enviadas a la isla.

Sin embargo, sus amistades organizarán una "despedida artística" este viernes en Buenos Aires, para homenajear el legado creativo cargado de simbolismo y reflexión de Lemes, quien centró su arte en la representación de cuerpos diversos, a menudo marcados por el dolor y la marginalidad.

En una entrevista con el portal independiente CubaNet en 2023, expresó: “A mí me parece que la verdad de las personas está en la piel. (...) Nadie puede retratar la esencia de nada, ni la verdad de nada porque TODO es una pose, una performance”.

El artista aseguraba que le gustaba “la gente que parece estar en medio de una tormenta. Y que parece tener historia”.

Las imágenes que capturaba no solo retrataban personas, sino que invitaban al espectador a cuestionar y reflexionar sobre su propia percepción: “Me gusta la imagen que abre preguntas, y genera misterios, dudas, cuchicheos: ‘Mira, tiene la pierna lastimada; mira ese tatuaje; mira lo que está haciendo. ¿Es mujer o es hombre? ¿Es trans? ¿Eso es sangre? ¿De dónde salió?’”.

Sobre su obra Lemes afirmaba que su reflexión sobre una aparente "no felicidad" era una elección consciente.

"Tengo amigos y colegas fotógrafos que retratan disidencias y la mayoría registra parejas, abrazos, gente sonriente, lucha colectiva, besos, flores. Ese es un registro super válido, el mundo también necesita saber que las disidencias son capaces de construir proyectos de vida exitosos"; pero "mi trabajo no aborda esos lugares felices porque creo que en la sombra (en la sombra de ese arcoiris si se quiere) se enriquece mi búsqueda, y porque elijo representar otro tipo de identidades más complejas que no desean reproducir estándares de vida, ni de belleza, heteronormativos, gente que no pretende encajar, que no desea familias nucleares, ni hablar de monogami ni definir de manera positiva cierta manera generalizada de vincularse", expresó en un post de Instagram.

Tras conocer el fatal desenlace su amigo Carlos Alejandro Rodríguez afirmó en un emotivo post de Facebook que "Quizás toda la obra de Kenny Lemes sea un autorretrato, de una punta a la otra. Cada foto sería parte de él, y no de su imagen (aunque no me crea)".

Nacido en La Habana en 1985, Lemes emigró a Argentina a los 11 años, donde desarrolló una exitosa carrera dentro del ámbito de la fotografía contemporánea.

Su trabajo se caracterizaba por laexploración profunda de la piel, el cuerpo y su relación con la identidad, el género y la performatividad.

En 2019, Lemes viajó a Cuba con la intención de desarrollar un proyecto fotográfico centrado en la comunidad gay y trans de la Isla. Sin embargo, abandonó la idea tras enfrentarse a dificultades para que sus sujetos aceptaran ser fotografiados.

Lemes fue reconocido por su trabajo en Argentina, donde obtuvo el segundo premio en Fotografía del Salón Nacional de Artes Visuales en 2021 y una mención de honor en el Premio a las Artes Visuales del Fondo Nacional de las Artes en 2016.

En 2019 recibió una beca para estudiar en el Centro de Investigaciones Artísticas de Roberto Jacoby.

Entre sus exposiciones más destacadas se encuentran la presentada en el Museo de Arte Contemporáneo de La Boca (MARCO) en 2020 y Singular fosforescencia, inaugurada en 2021 en el Centro Cultural España en Córdoba.

