América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Viernes, 26 Abril, 2019 - 10:57 (GMT-5)

Estos son solo tres rostros de los muchos discapacitados que en Cuba se sienten en total abandono por parte de su gobierno, que se desentiende muchas veces de garantizarles las condiciones necesarias para vivir.

Así lo confirmó Yanelis Pacao, licenciada en Sociología y madre soltera de seis hijos, a Diario de Cuba: "Por un tiempo me dieron una chequera de 190 pesos por un año nada más, me la quitaron, me pusieron a trabajar en el policlínico de auxiliar de limpieza y no de lo que me licencié".

Por su parte, Odalis palmero, madre de una discapacitada de 14 años, asegura que cobra una chequera de 340 pesos, y de ese dinero debe pagar la casa, los equipos electrodomésticos y alcanzarle también para el día a día.

No ad for you

Miguel Ángel López Castañeda en el año 1993 perdió una mano en un accidente laboral, aún así no recibe ayuda gubernamental.

"Estaban dando asistencia, me la iban a dar y al final no me la dieron", dice. "Nunca han venido ni a preguntarme, solo a cobrar".

Todos aseguran que la figura el trabajador social es más que simbólica, por más que solicitan documentos y demás, nada les resuelven.

Como puede verse en las imágenes, algunos viven en pésimas condiciones, los colchones en mal estado, y a nadie parece importarles.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194