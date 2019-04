Crean campaña para mejorar la vida de Yenci, la niña cubana que sufrió un accidente con una guagua

Publicado el Jueves, 25 Abril, 2019 - 07:50 (GMT-5)

Para las niñas cubanas cumplir 15 años es uno de los momentos más felices de su adolescencia. Para Yenci Justiz, la pequeña cuya vida cambió después de un accidente con una guagua, también lo fue el pasado 9 de abril.

Yenci no pudo celebrar sus quince como cualquier otra cubana porque está permanentemente en la cama, no se puede mover sin ayuda y vive en una casa sin las condiciones necesarias para su recuperación. Pero, sus vecinos le organizaron un "motivito" en una escuela de Bejucal, actual provincia de Mayabeque.

Estado actual de las lesiones de Yenci tras el accidente. / GoFundMe

"Solo estuvo rodeada de unos pocos, no tuvo fotos de estudio, ni un traje y mucho menos un vals. Los trabajadores sociales que atienden su caso organizaron la humilde velada, y luego fue regresada a su casa, también humilde", dice la campaña creada en GoFundMe que busca cambiar las condiciones actuales de esta "guerrera".

La iniciativa intenta ayudar económicamente a la niña que vive en una casa en muy malas condiciones, precisa de atención especializada para continuar con su rehabilitación y "del gobierno solo recibe los medicamentos de forma gratuita", apunta la campaña.

El techo de la casa de Yenci se filtra. / GoFundMe

En 2018 la propia Yenci contó su historia en la televisión después de pasar más de nueve meses ingresada en el hospital pediátrico Juan Manuel Márquez, de La Habana, tras un accidente con una guagua.

"Me fui a bajar y la puerta se cerró y quedé con un pie dentro. Se me trabó con la puerta. La guagua cerró y arrancó y me caí de espaldas, debajo de la rueda, de la parte de atrás de la rueda jimagua. Me arrastró y después me pasó por arriba”, dijo la niña cuando apenas tenía 13 años.

El resultado de ese incidente fue terrible para ella: arrancamiento de la pelvis y el uréter, fracturas de la pelvis y en las caderas y los doctores tuvieron que hacerle una nefrectomía (extirpación de un riñón).

Yenci en el hospital tras el accidente. / GoFundMe

Ahora con 15, Yenci es un caso social que después de dos años del suceso no encuentra los recursos necesarios para "su desenvolvimiento cotidiano", apunta la iniciativa en GoFundMe.

"Las condiciones de vida de esta niña son delicadas, tanto de salud como materiales. Su diagnóstico unido a las múltiples carencias económicas de su familia hacen que el panorama se pinte gris para ella", afirma.

Cocina de la casa de Yenci. / GoFundMe

La campaña, impulsada por Yamel Barroso quien ya donó 500 dólares, busca recaudar unos 30.000 para "darle un poco de color a los días de esta niña cubana".

"Yenci vivió una pesadilla, de las de verdad; hoy todavía se bate con parte de ella, pero su mañana puede tornarse de otra manera con la ayuda de todos nosotros", agrega.

