América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Martes, 14 Mayo, 2019 - 10:26 (GMT-5)

Suymin Ramírez Castillo es una madre cubana desesperada ante la desatención permanente del Gobierno de Cuba, que sigue sin responder a su problema de vivienda.

"La situación actual de vivienda es que no tengo una vivienda", explica durante una entrevista con Cubanet. El drama de esta mujer se acrecienta al tener un hijo de 12 años que sufre una parálisis cerebral infantil (PCI).

"Esto fue producto de un medicamento que le pusieron al nacer que le provocó un paro de 50 minutos, y por eso está así en estas condiciones. Todo fue por culpa de ellos (gobierno) y no han sido capaces de darnos un lugar donde vivir a pesar de que estamos en la calle, asegura.

No ad for you

Actualmente reside en casa de un primo, en el municipio La Lisa, que le ha pedido que abandone el hogar. "No tengo a donde ir", detalla.

"Voy a ir a dormir a un parque, lo mismo me puedo sentar bajo un puente en La Lisa con mis hijos. Quizás me voy a la Plaza de la Revolución a sentarme allí para ver si me resuelven mi caso, porque yo ya no puedo más", confiesa.

Las autoridades de la Isla sigue sin darle una solución, mientras Suymin confiesa que ya no sabe qué hacer. "Mi hijo está en la calle, necesito que me ayuden. Que se compadezcan de mi hijo", dice.

Ramírez Castillo recibe del gobierno un salario de 237 pesos, equivalente a 10 dólares, como única ayuda social. "Nunca me han dado nada, ni culeros, ni ropa, ni nada, solo la miseria de dinero que me dan y más nada. Yo no sé cómo voy hacer para salir adelante", afirma.

El caso de esta madre y su hijo no es único en el país, donde hace poco las autoridades intentaron desalojar a una familia que ocupó una oficina abandonada en Villa Clara porque no tenían techo.

Los problemas de la vivienda en Cuba afectan a más de un millón de personas y las autoridades esperan resolverlo en una década.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram