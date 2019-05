América Latina, Cuba,

{{#node}} {{fbtotalk}} shares - {{fbcommentsk}} comentarios {{/node}}

Publicado el Viernes, 17 Mayo, 2019 - 15:41 (GMT-5)

El humorista y cantante cubano residente en Miami, Erich Concepción, regresó a Cuba en uno de sus ya acostumbrados viajes para llevar ayudas, y entregó una silla de ruedas a quien fuera peluquero de las estrellas en la Isla, y que hoy se encuentra enfermo y necesitando ayuda.

Héctor fue en sus tiempos el peluquero de grandes como Annia Linares, Mirtha Medina, Rosita Fornés, Sarita Montiel y Rocío Jurado, entre muchas otras durante su larga carrera. Aunque se mostró muy agradecido por el gesto y la ayuda con la silla de ruedas, sí confesó que había llegado de quien menos lo esperaba porque "hay gente que tienen más obligación".

"Erich que pena me da ver a Héctor así, no sabía que estaba enfermito! Que Dios lo cuide y se merece ser muy cuidado y atendido!!!!", "Tenía manos de oro, no había pelo que se resistiera a su tijera. Bendiciones para él", "Me alegro mucho ver a Héctor pero no sabía que se encontraba tan enfermo. Muy buen peluquero y muy buena persona", comentaron algunas personas.

No ad for you

Durante este viaje, Erich visitó a otras personas mayores necesitadas, y le dio seguimiento a algunos casos con los que colabora.

Desde hace un tiempo, Erich se ha dedicado a reunir ayuda entre cubanos de Miami y llevarla a Cuba para los más necesitados y abandonados por el Gobierno de la Isla. Uno de los casos más conocidos, fue cuando le entregó una silla de ruedas a Marisdelys, una joven de 22 años que sufrió un derrame cerebral al dar a luz a su hija.

En sus viajes, el artista visita varios hogares y dona dinero, medicinas, andadores a ancianos, niños y jóvenes con diversidad funcional, y crea las condiciones para que los cubanos que quieran ayudar puedan sumarse.

¿Tienes algo que reportar? Envíalo a CiberCuba:

editores@cibercuba.com

+34-962-353-194

Recibe todo el contenido de CiberCuba sin censura por Telegram: CiberCuba en Telegram