Publicado el Jueves, 30 Mayo, 2019 - 11:56 (GMT-5)

El rol que ha jugado Cuba en las recientes conversaciones entre representantes del gobierno de Venezuela y la oposición, celebradas en Noruega, fue analizado por la analista cubana de política internacional María C. Werlau, quien fue entrevistada por VOA Noticias.

“Conociendo cómo es Cuba, sin duda la mano de ella tiene que estar ahí, estamos especulando, no lo sé. Pero si uno infiere cómo ellos se comportan… Cuba nunca va a propiciar una negociación en la que no sepa que va a salir bien, donde no crea que va a ganar la partida”, explicó.

“La preocupación que tengo y que deben tener todos los demócratas, es que los venezolanos sean muy inteligentes: hablar de cómo van a retirar la dictadura y cómo se van retirar los cubanos, no solo en la presencia física, sino en el control que ejercen desde la Isla”, añadió.

Las sesiones de mediación desarrolladas en Oslo entre una delegación del líder opositor Juan Guaidó y funcionarios del régimen de Nicolás Maduro no arribaron a ningún acuerdo, según dieron a conocer ambas partes este miércoles.

Werlau, quien es también una activista de derechos humanos, tras años de investigaciones escribió el libro ‘La intervención de Cuba en Venezuela, una ocupación estratégica con implicaciones globales’, alertó que la gente no se imagina cómo trabajan los regímenes totalitarios.

“El peligro es no entender la injerencia cubana íntegramente. ¿Cómo van a hacer elecciones en un país donde Cuba controla todas las bases de datos de los electores, hay un control de la información tan tremendo que tendrían que empezar de cero para garantizar elecciones libres”, añadió.

“Y lo otro es que no suceda algo cómo en Nicaragua, donde los sandinistas se quedaron en los cuerpos represivos y en las fuerzas armas manejando el control de seguridad, que tienen un poder tremendo”, advirtió.

