Publicado el Viernes, 14 Junio, 2019 - 19:50 (GMT-5)

Una de las cosas que prometió Jennifer Lopez cuando abrió su canal de YouTube es que iba a documentar para sus fans lo que ocurría detrás de cámaras, los ensayos y el proceso de preparación para sus presentaciones, y ¡lo está cumpliendo con creces!

La diva del Bronx acaba de arrancar su gira It's My Party, con la cual celebrará su 50 cumpleaños y los 20 años de su primer álbum On the 6, y nos ha dejado una maravillosa recopilación de todos los preparativos y de los mejores momentos del concierto.

La cantante compartió sus intensas jornadas de ejercicios para estar en forma, y ensayos para entregar una increíble presentación a su público, con siete coreografías diferentes.

El clip también recoge el adorable momento en el que JLo compartió escenario con su hija Emme e interpretaron juntas el tema Limitless, provocando una eufórica ovación del público y un desorbitante orgullo de mamá.

Con esta gira, JLo recorrerá 27 ciudades de Norteamérica. La escenografía y las presentaciones están ambientadas a modo de fiesta, con una bola de discoteca gigante, mucho baile, pastel y brindis, para celebrar el medio siglo de vida de la diva y su exitosa carrera como cantante y actriz.

