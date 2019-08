América Latina, Cuba,

Publicado el Viernes, 16 Agosto, 2019 - 11:18 (GMT-5)

Oscar Casanella, profesor universitario y activista del movimiento LGBTI+ en Cuba, denunció en su página de Facebook que agentes de la Seguridad del Estado fueron a casa de sus padres para hablar con ellos porque él estaba “muy activo”.

En el video se escucha la voz de Casanella cuestionando la presencia de los represores en el domicilio de su familia.

“Si ustedes no vinieron a hablar conmigo, pues hubieran buscado un momento en que yo no estuviera, porque me incomoda muchísimo. Esto para mí es una invasión de la privacidad de mi familia”, alegó.

El activista fue uno de los detenidos en mayo por su participación en la marcha independiente contra la homofobia. Según explicó, el hombre calvo se presentó como David y el más joven como Alex.

Ambos se refirieron a su colaboración en la difusión de la próxima protesta para salvar SNet, la mayor red WiFi privada de Cuba, que se realizará el próximo sábado 17 de agosto frente al Ministerio de Comunicaciones.

“¡Viva SNet! ¡Abajo las resoluciones 98 y 99 del MINCOM!”, añadió.

Este jueves Ernesto de Armas, uno de los usuarios más activos en Twitter en la reivindicación de SNet, también denunció haber sido detenido en su casa por agentes de la Seguridad del Estado. Cerca de la medianoche una patrulla se lo llevó y lo amenazó con la cárcel.

La manifestación del próximo sábado dará continuidad a la protesta protagonizada por varios usuarios de la comunidad inalámbrica, quienes el pasado 11 de agosto se plantaron frente a la sede del MINCOM exigiendo sus derechos.

La red, que durante años ha brindado servicios informáticos a los cubanos ante la escasa conectividad estatal, fue prohibida con la entrada en vigor de las Resoluciones 98 y 99 del Ministerio de Comunicaciones, vigentes desde el 29 de julio, que establecen las pautas para la existencia de redes inalámbricas en el país.

