Publicado el Martes, 20 Agosto, 2019

La madre de Yunier García Duarte, el cubano de 26 años que llegó a Miami escondido en la zona de carga de un avión el viernes pasado, ha dicho que tiene miedo de lo que pudiera sucederle a su hijo, de regresar a Cuba, según puede verse a través de Univisión.

“Yo le pido a Dios que él no regrese, que se quede aunque me parta el alma, aunque me parta la vida”, dijo Daysi Duarte en sus primeras declaraciones públicas luego de que se diera a conocer la noticia.

“Yo voy a aguantar todo lo que tenga que aguantar pero no regreses, niño. Quédate porque no sé que pueda pasar contigo. Te prefiero allá y no aquí”, agregó.

“Él es un buen hijo, buen padre, buen marido y buen hermano”, enfatizó visiblemente afectada.

Actualmente, Yunier se encuentra en un centro de detención de ICE, en Krome. Por la manera clandestina en que García Duarte ingresó a territorio estadounidense solo pudiera quedarse si logra que le otorguen asilo político en este país. El joven está siendo respaldado legalmente en Estados Unidos.

“Si puse mi vida en riesgo para llegar a este país, espero que este país me reciba”, expresó recientemente Yunier en una entrevista que concedió a Telemundo.

"Es un polizón, los polizones están limitados a cómo pueden legalizarse en EEUU. Él solo se puede legalizar si solicita asilo político y lo gana (...) Pero también es un desertor, trabajaba en el aeropuerto de Cuba, por lo menos pueden escucharlo porque si regresa a Cuba de seguro lo van a encarcelar", explicó el abogado Willy Allen.