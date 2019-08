Publicado el Viernes, 23 Agosto, 2019 - 08:44 (GMT-5)

Recientemente despertó indignación en las redes sociales un video que publicó el youtuber cubano Roberto García Cabrejas en Santiago de Cuba, en el que se le ve junto a dos mujeres hostigando a una anciana que pasa sus días vendiendo maní en el popular Parque Céspedes.

El trío de abusadores criticó a la septuagenaria por pedir dinero en la calle, y hasta le cuestionó el origen de los zapatos y pantalones que llevaba.

En otra publicación el propio Cabrejas calificó a la anciana de “abuelita jinetera”, que “no pide dinero a los cubanos”, sino “a los que tienen pinta de yuma”.

CiberCuba ha querido ahora publicar la historia de María, la anciana que no vive pidiendo dinero, sino vendiendo cucuruchos de maní, una actividad que le ha permitido sobrevivir durante 30 años.

Este video fue realizado por la youtuber cubana Frequency Lis en 2018. En él se da a conocer cómo es el día a día de esta valiente mujer que con su humilde labor mantiene además a su hermana de 89 años.

María lleva 30 años ganándose el sustento en el Parque Céspedes, desde las 4:00 pm hasta las 11:00 pm.

“El dinero es para comer”, dijo a Frequency Lis.

De su hermana reveló que tiene 89 años y está enferma de los nervios. “No está muy bien, está inquieta, el dinero es para comprarle sus medicinas y comida, para que no se muera de hambre”, añadió.

A pesar de tener una vida dura, siempre está sonriente. A quienes le compran su mercancía siempre los despide con un “Dios te bendiga”.

“Yo me siento contenta, no puedo estar en la casa porque me muero más rápido… y después pensar que no tengo plata para comer, que hace falta; por eso me pongo a vender mi maní”, concluyó.

El mal rato que le hicieron pasar los defensores del gobierno a esta señora ha provocado que muchas personas le envíen mensajes de apoyo. Uno de ellas fue el locutor de radio Guillermo Rivero de la Rosa, quien publicó en su facebook un mensaje en la que la describe como una guerrera y heroína.