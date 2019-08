Publicado el Miércoles, 28 Agosto, 2019 - 17:33 (GMT-5)

La joven Ludislenky Armenteros, madre soltera de un niño de seis años, vive en pésimas condiciones de vivienda en el poblado de Santa Isabel de las Lajas, en la provincia de Cienfuegos, desde que un ciclón le derrumbara la casa.

Con lo que quedó luego del desastre, levantó un cuartico para vivir con su hijo, el gobierno le prometió que les reconstruirían un hogar, pero sin embargo las autoridades se han desatendido.

Como puede verse en las imágenes enviadas por una fuente a CiberCuba, la casa tiene piso de tierra que se mantiene mayormente inundado de agua.

Para sustentarse, Ludislenky hace labores de manicura y fabrica cojines con pedazos de tela para luego vender.

Aunque ha denunciado la problemática en varias ocasiones, el Gobierno cubano hace caso omiso a su situación.

Incluso en el día de ayer, la joven madre se presentó ante el gobierno provincial para exigir alguna explicación, pero los funcionarios le dijeron que tienen como proyecto la entrega de unas 18 casas, entre las cuales clasifica su caso.

No obstante, el niño se enferma con bastante frecuencia a causa de las condiciones en que viven.

La crisis de vivienda en Cuba sigue siendo un problema preocupante. Actualmente, hay un déficit de 929 mil casas, según los censos estatales.

Este año, otra madre cubana de Santa Clara también denunció su caso: “Desde 2014 este edificio está reportado con peligro de derrumbe, y se nos dijo a los vecinos que debíamos abandonarlo, pero nadie se ha movido. Varias veces he ido al gobierno y les he explicado que no es que no me preocupe que el techo nos caiga encima, sino que no tenemos otro lugar donde meternos”.

“El niño no se queda con nosotras, porque tengo miedo de que se nos caiga la casa mientras dormimos. Cuando uno está despierto puede correr y protegerse, pero dormidos no. A eso le tengo pánico”, aseguró la madre.