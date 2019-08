Publicado el Miércoles, 28 Agosto, 2019 - 11:51 (GMT-5)

El director de teatro cubano Adonis Milán denunció que la semana pasada fue detenido por la Seguridad del Estado y que ante las amenazas y otras presiones psicológicas, “aceptó” trabajar como informante para el régimen.

En una entrevista en exclusiva con CiberCuba, el joven relató que el viernes fue arrestado en el parque de 19 y 70, en el municipio Playa, donde lo habían citado previamente. Ahí lo estaban esperando con una patrulla que lo trasladó a la unidad policial de Marianao.

Durante el interrogatorio sus captores se refirieron al artista plástico y activista político Luis Manuel Otero Alcántara, que encabeza el movimiento San Isidro y el Museo de la Disidencia cubana, y que ha sufrido numerosos arrestos ilegales.

“Me dijeron que si volvía allí y si hacía alguna acción con la bandera, me iban a meter preso. Me hicieron firmar una declaración que yo bajo miedo e intimidación firmé, que decía que no iba a ir al espacio de Luis Manuel Otero Alcántara”, precisó.

Cuenta Milán que comenzó a sentirse mal físicamente. Ante las numerosas preguntas, muchas de ellas absurdas, ya no supo qué responder y empezó a llorar.

“Ellos son unos asesinos y están yendo por mí, por mi familia, mi trabajo. Tengo miedo a las cosas que ellos puedan hacer, a estar 24 horas, un mes, un año, en un calabozo, porque yo no estoy preparado para estar ni una hora en un calabozo, mis nervios son demasiado frágiles. Ellos lo saben”, precisó.

El joven teatrista fue trasladado hacia la estación de Guanabacoa. Durante el trayecto sufrió un colapso nervioso, se tiró en el piso del automóvil y les dijo a los agentes que haría lo que ellos quisieran. También pidió que lo llevaran a un hospital, pero no le hicieron caso.

Ya en la unidad, le dijeron abiertamente que debía trabajar para ellos como informante, y que se buscara un nombre.

“Primero, y ellos los saben, yo no tengo nada que informarles a ellos; yo no manejo ninguna información ni quiero manejarla. Yo no soy un opositor político porque no tengo intenciones políticas, solamente ejerzo mi derecho a la ciudadanía y a expresarme libremente como director de teatro que soy”, aclaró.

“Es un juego macabro, desgastante, hay gente que se resiste y otros no. Yo lo comunico públicamente para que la gente sepa hasta qué nivel de bajeza y suciedad ellos llegan. Yo lo hago porque simplemente no tenía otra, no quiero estar en un calabozo, me sentí muy mal y estaba bajo un ataque de pánico”, añadió.

En esa misma semana Milán ya había sido arrestado, el miércoles. En esa ocasión lo aprehendieron en la calle y lo llevaron a la estación de la calle Zanja, en Centro Habana, donde estuvo durante una hora en un calabozo.

Allí fue interrogado por un agente que se hace llamar Jose, que lo está acosando desde hace tiempo, y por otro oficial.

“Me amenazaron con mi familia, con mis amigos, con mi trabajo, me dijeron cosas como que me iban a desaparecer y me iban a dar un tiro en la cabeza; literalmente me dijeron así: que me iban a matar”, detalló.

“Yo siento que estoy hablando con una mafia, ellos responden e intimidan con una mafia”, agregó.

En un reciente video publicado en Facebook por el artista, se le pudo ver con los ojos llenos de lágrimas y afectado emocionalmente, tras casi siete horas detenido y sometido a una “tortura psicológica”, según aseguró.

En julio, dos agentes de la Seguridad visitaron la casa de sus padres y les dijeron que su hijo se estaba relacionando con “delincuentes” que lo estaban incitando a infringir la ley.

Con anterioridad, en mayo, fue arrestado en el contexto de la Bienal de La Habana, cuando se dirigía a realizar una exposición sobre su grupo teatral, hecho que fue denunciado por diferentes grupos y líderes opositores.