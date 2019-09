Publicado el Miércoles, 11 Septiembre, 2019 - 08:19 (GMT-5)

Ana Julia Quezada ha comparecido este miércoles en la Audiencia Provincial de Almería (España), donde ha admitido que acabó con la vida del pequeño Gabriel.

"Me llamó 'negra fea', le tapé la boca y no recuerdo más; sólo quería que se callara", ha asegurado en declaraciones recogidas por El Mundo.

"Solamente tengo claro que yo le puse la mano para que se callara, para que me dejara de decir esas cosas le puse la mano en la boca y en la nariz. Yo estaba muy nerviosa yo solo quería que se callara", ha dicho entre lágrimas.

La asesina confesa del menor de ocho años ha detallado lo que sucedió el pasado 27 de febrero. En su declaración ha relatado todo lo que hizo aquel día desde que Ángel, su compañero sentimental y padre del niño, se fue a trabajar.

"Se marchó, yo me hice un café, Gabriel se levantó y le pregunté si quería que le hiciera el desayuno, me dijo que sí y le hice un Colacao y un bollo. Se vistió él solo, no es cierto que le vistiera yo. Al levantarse le dijo a la abuela: '¿Qué ropa me pongo?'. 'La que te pusiste ayer'. Él salió a la calle y yo le dije: 'Ponte una chaqueta que hace fresquito'. Se fue y regresó luego, y se volvió a marchar", ha explicado.

La abuela del niño, Gabriel y Ana Julia comieron y posteriormente, según ha asegurado, sobre las 15:30 el mejor se marchó. "Lo vi antes de irse en la verja. Yo estaba en la puerta de la casa", ha señalado. "¿No es verdad que al salir el menor llama al padre y le pide que quite la alarma?", le ha preguntado la fiscal. "No lo recuerdo", ha respondido.

"Llegamos a la finca. Él se baja y da vueltas por el jardín, yo quito la alarma y ventilo la casa. Luego entró Gabriel por la habitación del medio. Entra Gabriel con un hacha en la mano. Le digo: 'Deja el hacha que te puedes hacer daño'. 'Calla, que tú no me mandas, que eres fea, que yo no quiero que estés con mi padre, que yo quiero que mi padre se case con mi madre, vete a tu país'". "Dijo: 'Negra, fea, que te calles, que tú no me mandas...'. Y yo sólo quería que se callara, sólo quería que se callara...", ha narrado.

Ana Julia ha relatado que, tras taparle la nariz y la boca, le puso la mano en el pecho y comprobó que el menor ya no respiraba. Instantes después optó por coger una pala y hacer un agujero para enterrar a Gabriel.

"La pala estaba al lado de la alberca, en el jardín. No me costó, lo hice sin esfuerzo. Luego vuelvo a la habitación y decido quitarle la ropa, no sé muy bien por qué. Lo cojo de los dos bracitos, y lo llevo fuera al agujero", ha declarado.

La homicida también ha admitido que no trató el cuerpo con cuidado, sino que simplemente se limitó a arrastrarlo.

Pastillas para "calmar" la conciencia

La asesina ha reconocido que guardó la ropa de Gabriel en una armario de la casa de la abuela en Las Hortichuelas y que se tomaba hasta cinco pastillas diarias de diazepam "para poder calmar la conciencia".

En su declaración en la Audiencia Provincial de Almería también ha admitido que el pasado 5 de marzo colocó la camiseta del menor en el cañaveral en que apareció, algo que acabó siendo clave para que las autoridades policiales la arrestaran.

"¡La puse allí porque yo quería que le encontraran! ¡Yo no podía más! ¡Yo no podía aguantar ese secreto! ¡Quería que me cogieran! No era capaz de decirlo por mí misma", ha afirmado.

Ha asegurado, además, que intentó quitarse la vida y ha reiterado que lo ocurrido fue un accidente.

"Yo no salí de casa de Ángel a esconder a Gabriel. Yo quería ir a Vícar (Almería), escribir dos cartas, una para Ángel y otra para mi hija, dejar a mi perrita con comida y agua suficiente, tomarme toda la medicina que tuviera y echarme en el sofá... Perdona mi hija, Ángel y la familia... Perdonad. Pero todo ha sido un accidente", ha dicho.

La homicida confesa de Gabriel Cruz ha narrado que conoció a Ángel Cruz en la Nochevieja de 2016, y a su hijo Gabriel una semana después. "Era un niño muy educado", dijo.