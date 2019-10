Publicado el Jueves, 10 Octubre, 2019 - 07:23 (GMT-5)

El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Jorge Cervantes García, ha dado detalles de su detención esta semana en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba.

Parado frente a su casa y cargando a su hija más pequeña, Cervantes mostró la pared en la que se puede leer el letrero “Golpes no”, como protesta por la intensa represión que él y otros miembros de la organización opositora han sufrido en los últimos días.

“Tuve que amanecer pintado un letrero, protestando por la oleada de golpes y violencia a la que estamos siendo sometidos los que pensamos diferente”, precisó.

No ad for you

El activista relató cómo el pasado lunes, cuando iba a casa de su suegra junto a su hija de 12 años, fue requerido por un agente de policía vestido de civil, que inicialmente le pidió que lo acompañara.

Él respondió que sí, y cuando se estaba despidiendo de su hija, el hombre se acercó es intentó apartarlos violentamente agarrando a la niña. Ante las protestas y los gritos de Cervantes, diciendo que debían usar métodos y ética, los vecinos del lugar salieron a la calle y el agente se alejó.

Más tarde, el disidente regresó y fue conducido a una estación conocida como El Palacete. Allí, un agente intentó golpearlo, pero no pudo hacerlo gracias a la intervención de un segundo oficial. No obstante, lo multaron con 500 pesos por “manifestarse en público”.

“Me pregunto: ¿por qué tuvimos que venir a nuestra vivienda y poner carteles protestando contra la violencia? Por la impotencia de vivir en un gobierno, en un estado, donde nos sentimos indefensos ante la justicia; porque están las leyes y ellos quieren combatir lo que creen que es un delito, cometiendo delitos mayores. Me detienen arbitrariamente, me amenazan, me golpean y luego me multan: cuatro delitos para combatir lo que ellos dicen que estoy cometiendo: manifestarme”, expresó.

“Esos son los métodos de un gobierno llamado a desparecer por fuerza, porque tenemos la razón. Los exhorto a que cesen las golpizas, las detenciones arbitrarias, a que protejan a nuestros niños (que los traumatizan de pequeños), y a que no les inculquen la doctrina del terror y del miedo”, añadió.

Por último, Cervantes denunció que lo amenazaron diciéndole que si hasta el momento habían tenido concesiones con él y no lo habían atacado, eso se acabó.

“Eso quiere decir que a partir de ahora puede acontecer cualquier cosa, pero aquí estoy: mi cuerpo y mi vida en favor de la causa, ese es el mensaje para ustedes, represores”, concluyó.

La semana pasada UNPACU emitió una declaración en la que ratificaba su compromiso a no abandonar la lucha contra el régimen pese al acoso que sufren sus integrantes. En esa ocasión fue también Cervantes quien subrayó que ellos son una inmensa familia y que mientras exista un activista, dentro o fuera de Cuba, dispuesto a mantener la antorcha en alto, la organización existirá.

El activista se refirió entonces al encarcelamiento de uno de sus coordinadores, Ovidio Martín Castellanos, hace ya cinco meses, así como de la detención arbitraria e injusta del líder José Daniel Ferrer, que tuvo lugar el pasado 1ro de octubre en la sede del grupo.