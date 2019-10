Publicado el Jueves, 31 Octubre, 2019 - 07:27 (GMT-4)

Un contratista cubano en Miami fue denunciado en redes sociales porque no pagó a un hondureño indocumentado después de trabajar en la empresa “Brito Contractor”.

"Esta compañía me debe, aquí está el tipo, necesito que me pague el tipo este", dijo Bayron Mejía en un vídeo compartido en su página de Facebook.

"El No trabajen con ese ladrón, a todo mundo le roba y se cree el guapo (...) cubano", escribió el afectado.

La justificación del cubano es que fue engañado por el denunciante y le respondió que le pagaría cuando le traiga los papeles.

"Mentiroso, qué descarado eres, esa es la hombría que tienes, ese el hombre que eres. Farsante, paga. Paga deudor, paga. Paga que toda la gente me vio trabajar aquí. No me quieres pagar, paga. No que eres legal y cumplidor. Las cámaras me vieron", señaló en el video de poco más de un minuto.

Las imágenes se han vuelto virales en la citada red social y el salvadoreño indocumentado está recibiendo el apoyo de algunos usuarios que le recomiendan acudir a asociaciones que lo pueden ayudar, otros incluso llegan a pedir que llamen al número de teléfono de la compañía y exigir el pago.

"Descarado y estafador, este es el tipo de cubano que nos tira por el piso (...)", "Ese es un cara de bate. Dile que venga a aquí y haga eso a Hollywood, FL. Pa´que vea que va correr más que en el maratón del pavo" y "Es un deshonra este señor, no debió darle empleo si no tenía documentos es ley. Pero si lo empleo lo correcto es que le pague. Ese abuso no hace a nadie" son algunos de los comentarios.

