Publicado el Jueves, 14 Noviembre, 2019 - 07:39 (GMT-4)

Dos miembros de la opositora Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) han rebatido la respuesta del gobierno de su país a un informe presentado por cuatro relatores de Naciones Unidas el pasado 4 de noviembre, el cual denunciaba la represión del régimen a los defensores de los derechos humanos.

Zaqueo Báez Guerrero y María Josefa Ancón han sido entrevistados por CiberCuba, pues ambos se encuentran entre los 72 casos expuestos en el documento de la ONU, de activistas que han sufrido prisión, allanamientos de viviendas, detenciones arbitrarias y amenazas, hechos que las autoridades de la Isla niegan, pese a las pruebas aportadas.

Según el informe de Cuba, Zaqueo solo se dedica a hacer “contrarrevolución” porque su interés real es emigrar.

No ad for you

“Es cierto que en 2014 intenté abandonar el país, puesto que no conocía que existía la oposición, que había personas con decoro que luchaban a favor del respeto a los derechos humanos en la nación. A raíz de eso me he dedicado a esta lucha, no a hacer contrarrevolución”, aclaró el activista.

“Si mi intención fuera irme de Cuba, propuestas no me han faltado por parte del régimen, que hasta me ha ofrecido dinero para que me vaya por Guyana u otro país, a lo cual siempre he dicho que no. Además, viajé a España, estuve dos meses allá y tuve tiempo suficiente para pensar si me quedaba o no, y no lo hice porque mi pensamiento siempre fue regresar a mi patria”, añadió.

“Mi vivienda si ha sido allanada en más de una ocasión, así como la de mi hermano. En esos allanamientos me han robado laptops, alimentos y medicamentos para los pobres, pero de eso no hay constancia porque no tienen valor de hacernos un acta de ocupación”, precisó.

Por su parte María Josefa, quien es además Dama de Blanco, relató que ha sido multada diez veces por alterar el orden público, una de ellas en 2015, cuando se manifestó contra el gobierno durante la visita del Papa Francisco a La Habana.

En una ocasión, la tuvieron 17 horas encerrada dentro de una patrulla junto con el periodista independiente Alexis Pérez. Pasaron todo una noche y parte de la mañana siguiente en el vehículo, sin permiso para comer ni ir al baño siquiera.

El último arresto que sufrió fue el pasado 17 de octubre, cuando se manifestó pacíficamente en las calles Monte y Cienfuegos, en la capital, exigiendo la libertad del líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, y de otros tres integrantes de la organización: José Pupo, Fernando González, Roilán Zárraga, detenidos arbitrariamente el pasado 1ro. de octubre.